Tunus'ta Balfour Deklarasyonu Protestosu

Tunus'un başkentindeki İngiltere Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu'nu 100. yılında protesto etti.

Büyükelçilik önünde toplanan farklı sivil toplum kuruluşlarından onlarca kişi, Filistin ve Tunus bayraklarının yanı sıra "100 yıldır suçlularla işbirliği", "İngiltere hükümetinden özür bekliyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Arap Direnişini Destekleme ve Siyonizmle Mücadele Komisyonu Başkanı Ahmet Kehlavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin bölgede yüz yıl önce açtığı yaranın etkisinin sürdüğünü ve İngiltere yönetiminin bölgede akan kandan sorumlu olduğunu söyledi.

Tunus Hoşgörü Birliği üyesi Abdülvehhab el-Fehim ise Balfour Deklarasyonu'ndan dolayı İngiltere hükümetini "özür dilemeye ve Filistinlilere karşı yaptıkları yanlışları telafi etmeye çağırmak" üzere toplandıklarını belirtti.

Fehim, İngiltere Başbakanı Theresa May'in birkaç gün önce deklarasyonu kutlayacakları açıklamasının da kabul edilebilir olmadığını aktardı.

BALFOUR DEKLARASYONU

Birleşik Krallık, 2 Kasım 1917'deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail "vatanı" oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, bu desteği Siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild'e yazdığı mektupla ilan etmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen 67 kelimelik mektupta Filistin topraklarında İsrail "vatanı" oluşturulmasına verilen desteğin yanında bölgede mevcut halkın haklarına zarar gelmemesinin sağlanacağı da vadediliyordu.