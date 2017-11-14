Tunus Siyasetinde Yeni İttifak Arayışları

Tunus'taki siyasi kulislerde, bir yandan iş adamı Selim Riyahi'nin lideri olduğu Özgür Yurtsever Birliği (ÖYB) Partisi'nin Nida Tunus ve Nahda Hareketi Partisi ile ittifak kurmaya hazırlandığı iddiaları dolaşırken, diğer yandan da muhalefetteki üç farklı partinin bir araya gelerek Merkez İlerlemeci Cephe'yi kuracağı konuşuluyor.

Tunus basınında yer alan haberlere göre, siyaset sahnesini yoğun bir hafta bekliyor. Haberlerde, Nahda Hareketi Partisi ve Nida Tunus Partisi'nin, mecliste 12 vekili bulunan ÖYB ile bugün ittifak görüşmeleri gerçekleştireceği ve ÖYB'nin ulusal uzlaşı hükümetine katılacağı aktarıldı.

Yerel basında genel olarak, Nida Tunus, Nahda Hareketi ve ÖYB'nin "yeni bir troyka" yani üçlü ittifak kurmaya hazırlandığı manşetleri yer aldı.

Nida Tunus Partisi'nden ismini vermek istemeyen bir yetkili de AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç partinin bugün başkentteki genel merkezde bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Öte yandan, Tunus'ta ulusal uzlaşı hükümeti içinde yer alan Afak Tunus (10 milletvekili) Partisi'nin muhalefette yer alan Tunus Projesi Hareketi (21 milletvekili) ve Milli Blok (8 milletvekili) partilerinin yaklaşık 40 kadar vekilden oluşan Merkez İlerlemeci Cephe isimli yeni bir oluşum kurmaya hazırlandığı bilgisi yerel basında yer aldı.

KARTACA ANLAŞMASI

Nida Tunus Partisi'nde eski Genel Sekreter Muhsin Merzuk'un öncülüğündeki bir grup istifa etmişti. Ancak Habib es-Sıyd hükümetinin, güvenlik alanında başarılı kabul edilmesine rağmen ekonomik alanda başarısız olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından istifası istendi.

Sıyd'ın istifaya direnmesinin ardından Sibsi ülkede yeni bir hükümet kurulmasının zorunlu olduğuna dair açıklamalarda bulundu. İstifayla gitmek istemeyen Sıyd bunun ancak meclisin kararıyla olacağını ifade ederek güvenoyu tazelemesine gitti ancak hükümet düştü.

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin talebiyle Kartaca Sarayı'nda birçok siyasi parti ve kişinin katılımıyla başlayan hükümet kurma çalışmaları bir aydan fazla sürdü.

Tunus'taki Kartaca Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından aralarında mecliste en çok vekili bulunan Nida Tunus ve Nahda Hareketi partilerinin de yer aldığı 11 Parti, Kartaca Anlaşması'nı Temmuz 2016'da imzalayarak Yusuf Şahid liderliğinde ulusal uzlaşı hükümeti kurulmasını kararlaştırdı.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), Tunuslu iş adamlarının bir araya geldiği çatı kuruluş Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve Tunus Çiftçi ve Balıkçılar Birliği'nden (UTAP) oluşan üç sivil toplum kuruluşu da Kartaca Anlaşması ismi verilen mutabakatı imzalayarak kurulan ulusal uzlaşı hükümetine desteklerini açıklamıştı.