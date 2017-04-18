Tunceli’de Polis Helikopteri Düştü: 12 Kişi Hayatını Kaybetti
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde düşen polis helikopterinin enkazına ulaşıldığı, içerisindeki 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bugün saat 11.40 sularında Tunceli’nin Pülümür ilçesinden havalandıktan 10 dakika sonra sinyal alımı kesilen polis helikopterinin enkazına yürütülen çalışmalar sonucu ulaşıldı.
AA’da yer alan habere göre, helikopterdeki 12 kişi hayatını kaybetti. Helikopterde, 7 polis memuru, 1 hâkim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu ifade edilmişti.
12 kişiden komiser pilot, teknisyen polis memuru ve sözleşmeli pilotun Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığı belirtildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Helikopterde herhangi bir dış etken söz konusu değil. Hava şartlarından dolayı bir kazanın olduğu görülüyor.” ifadelerini kullandı.
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