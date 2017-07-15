“Tunceli’de Bulunan Ceset PKK’nın Kaçırdığı Öğretmene Ait”

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, 12 Temmuz’da Tunceli-Pülümür kara yolunun 25. kilometresinde, Pülümür Çayı’nın kenarında bir erkek cesedi bulunduğu bildirildi.

Cesedin aynı gün Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Cesetten ve öğretmen Yılmaz’ın babasından alınan numuneler, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na DNA incelemesine gönderilmişti. Bu sabah kesinleşen sonuca göre, cesedin 16 Haziran 2017 tarihinde teröristlerce kaçırılan öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’a ait olduğu kesinlik kazanmıştır.”

Geçen ay sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünden memleketi Gümüşhane’ye giden Yılmaz’ın otomobili kurşunlanmış, Pülümür Vadisi’nde yanmış hâlde bulunmuştu.