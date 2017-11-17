Tüm Dünyada 3'üncü Ölüm Nedeni KOAH

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, KOAH'ın solunum yolu hastalıkları arasında yer aldığını söyledi.

Yılda 2,9 milyon ölüme neden olan, tüm dünyada 3'üncü ölüm nedeni olarak gösterilen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH), tüm ölümlerin de yüzde 5,5'inden sorumlu olduğu belirtildi.

Ölümcül seyreden ancak erken tanı ve tedaviyle önlenebilir bir hastalık olan KOAH'ın, bronşlar içinden geçen havanın akışında yavaşlama, solunum gücünde kötüleşme, öksürük, balgam çıkartma ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açtığını ifade eden Kalyoncu, hastalığa genellikle zararlı partikül veya gazlara ciddi şekilde maruz kalmanın neden olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Kalyoncu, KOAH hastalığını, "Akciğerin havayolu ve doku kısmındaki anormalliklere bağlı, kalıcı hava akımı kısıtlanması ve solunumsal belirtilerle karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık" olarak tanımladı.

KOAH'ın en önemli nedenleri arasında ilk sırayı tütün ve tütün mamüllerinin kullanımı olduğunu vurgulayan Kalyoncu, diğer önemli nedenler arasında dış ortam hava kirliliği, iş yerinde ve çevresel olarak toksik gaz ve tozlar solunması ile ısınma veya yemek pişirme amacı ile her türlü odun, kömür gibi organik artığın kullanılması olduğuna işaret etti.

40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH var

Fuat Kalyoncu, "Bir diğer deyişle, toplumda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH var. Oysa her 10 KOAH hastasının sadece 1'i doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda, ülkemizde bulunan 5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300-500 bini kendisinde bu hastalığın olduğunu bilmektedir.

KOAH dünyada yılda 2,9 milyon ölüme neden olmaktadır. Günümüzde tüm dünyada 3'üncü ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5,5'inden sorumludur." dedi.

"KOAH hastaları zatürre aşısı yaptırmalı"

Prof. Dr. Kalyoncu, Türkiye'de solunum sistemi hastalıklarının en sık görülen 3'üncü ölüm nedeni olduğuna dikkati çekerek, "Bu ölümlerin de yüzde 61,5'i KOAH nedeniyledir." dedi.

KOAH alevlenmelerinin hastalığı ilerlettiğini anlatan Kalyoncu, KOAH hastalarında özellikle "Streptococcus pneumoniae (pnömokok)" olarak adlandırılan bakteriye bağlı zatürrenin riskli olduğuna işaret etti.

Fuat Kalyoncu, bu bakterinin erişkin yaşta zatürrenin en sık görülen sebebi olduğunu belirterek, bu nedenle KOAH hastalarını alevlenmelerden korumak amacıyla zatürre aşısı yapılmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

AA