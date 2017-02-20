Tüketici Güven Endeksi Yüzde 1,8 Oranında Düştü!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
AA’da yer alan habere göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya göre yüzde 1,8 azalış gösterirken ocakta 66,9 olan endeks değeri bu ay 65,7 oldu.
Hanenin maddî durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 2,2 azalarak 85,9’a geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddî durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının düşmesinden kaynaklandı.
İşsiz Sayısındaki Beklenti
Genel ekonomik durum beklentisi bu dönemde yüzde 0,7 gerileyerek 88,6’dan 88’e düştü. Söz konusu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre azaldığına işaret ediyor.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi de bu dönemde yüzde 1,4 azalarak, şubatta 67,9 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5,9 azaldı. Ocakta 22,4 olan endeks, şubat ayında 21 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.
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