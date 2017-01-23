Tüketici Güven Endeksi Arttı

»Ana Sayfa»Ekonomi
23.01.2017 12:48
Tüketici Güven Endeksi Arttı
Tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya göre yüzde 5,6 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

AA’da yer alan habere göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya göre yüzde 5,6 oranında artış gösterirken aralıkta 63,4 olan endeks değeri bu ay 66,9 oldu.

Hanenin maddî durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 2,9 oranında artarak 87,9’a yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddî durum beklentisinde iyileşme olduğunu gösteriyor.

İşsiz Sayısındaki Beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi bu dönemde yüzde 3 oranında artarak 86’dan 88,6’ya ulaştı. Söz konusu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi de anılan dönemde yüzde 5,4 oranında arttı ve ocakta 68,9 oldu. Artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 34 oranında arttı. Aralıkta 16,7 olan endeks, ocak ayında 22,4’e yükseldi. Bu yükseliş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Vergisel Teşvikler Getiren 'Torba Tasarı' Kabul Edildi18 Ocak 2017 Çarşamba 03:28
  • Erdoğan'dan Bankalara: Kredi Vermeyen Karşısında Bizi Bulur17 Ocak 2017 Salı 14:32
  • Almanya ile İtalya Arasında 'Fiat' Gerginliği16 Ocak 2017 Pazartesi 21:13
  • Dünyanın Yarısının Zenginliği, Sekiz Adamın Elinde16 Ocak 2017 Pazartesi 21:00
  • Bakan Zeybekçi: Türkiye ABD'yi DTÖ'ye Şikâyet Edecek16 Ocak 2017 Pazartesi 14:15
  • Türkiye’de İşsizlik Oranı Arttı!16 Ocak 2017 Pazartesi 10:34
  • Trump'tan Otomotiv Üreticilerine ABD Şartı15 Ocak 2017 Pazar 21:14
  • Erdoğan'dan Yatırımcıya: Risk Alın14 Ocak 2017 Cumartesi 17:09
  • Manipülasyon İddiasıyla 60 Döviz Bürosu Mercek Altında14 Ocak 2017 Cumartesi 10:57
  • Bank of China Türkiye’de Banka Açıyor14 Ocak 2017 Cumartesi 10:51
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Günah
    Günah
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim