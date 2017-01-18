“TÜİK’te 141 Personel Meslekten İhraç Edildi”
AA’da yer alan habere göre, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı’nda, 1 Ağustos 2015-7 Kasım 2016’da merkez ve bölge müdürlüklerinde görev yapan 72 personelin maaşında icra takibi veya haciz bulunduğunu kaydetti.
TÜİK Başkanlığı’nda 16 Temmuz-7 Kasım 2016’da ise “terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olma” gerekçesiyle 54 personelin görevinden uzaklaştırıldığını bildiren Elvan, aynı tarihler arasında ve aynı gerekçeyle 141 personelin de 672 ve 675 sayılı KHK’lar ile meslekten ihraç edildiğini belirtti.
“Mahkeme Kararıyla Görevine İade Edilen Personel Yoktur”
Söz konusu tarihler arasında 7 personelin görevine iade edildiğini, ihraç edilen personelin yerine ise personel alınmadığını, yeni görevlendirme yapılmadığını ifade eden Elvan, “TÜİK’te mahkeme kararıyla görevine iade edilen personel yoktur.” açıklamasında bulundu.
Bakan Elvan, şu bilgileri verdi:
“GAP BKİ Başkanlığı’nda 16 Temmuz-7 Kasım 2016’da, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olma gerekçesiyle iki memur, görevinden uzaklaştırılmıştır. Görevden uzaklaştırılan 2 personelden birisi görevine iade edilmiştir. Aynı gerekçeyle başkanlıktan ihraç edilen personel sayısı 12’dir. Meslekten ihraç edilen personellerin yerine yeni personel alınmamıştır. Yeni görevlendirmeler liyakat esasına göre olmuştur. Mahkeme kararına göre görevine iade edilen personel yoktur.”
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