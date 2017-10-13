Tuhaf Karar: Beşşar’ın Katili Serbest Bırakıldı!

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşması görülen Beşşar Esed’e ait savaş uçağının tutuklu yargılanan pilotu Mehmet Sufhan için tahliye kararı verildi.

AA’da yer alan habere göre, Sufhan, tutuksuz yargılanacak.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Yaylacık Mahallesi’ndeki kırsala 4 Mart’ta Esed’e ait savaş uçağı düşmüş, paraşütle atlayan pilot ise Altınözü ilçesinin Fatikli Mahallesi’ndeki Ayvaderesi mevkisinde hava ve karadan yapılan geniş arama çalışmaları sonucunda yaralı olarak bulunmuştu.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Sufhan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin sınır güvenliğini ihlal ve casusluk” suçlarından tutuklanmıştı.

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