TÜBİTAK'a FETÖ Operasyonu; 24 Gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. Aralarında mühendislerin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenlediği ve aralarında mühendislerin de olduğu 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.