TÜBİTAK'a FETÖ Operasyonu; 24 Gözaltı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
16.02.2017 14:03
TÜBİTAK'a FETÖ Operasyonu; 24 Gözaltı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. Aralarında mühendislerin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenlediği ve aralarında mühendislerin de olduğu 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

 

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