TSK'ye Ait Askeri Araçlar Suriye'ye Geçti
TSK'ya ait askeri araçlar Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye’ye geçirildi.
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Konvoy halinde hareket eden TSK’ye ait askeri araçlar, Reyhanlı İlçesi'ne geldi.
Bir otobüs rütbeli asker, tıbbi malzeme taşıyan araçlar, iş makinesi ve mühimmat yüklü askeri araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye’ye geçtiği aktarıldı.
Verilen bilgiye göre araçlar, Suriye'nin Bab el Hava Sınır Kapıları arasındaki 5 kilometrelik tampon bölgede bekletiliyor.
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