TSK’ya Göre IŞİD El Bâb'dan Çekilmeye Hazırlanıyor

TSK, eline ulaşan bilgilere göre IŞİD'in El Bâb'dan çekilmeye hazırlandığını açıkladı.

24 Ağustos 2016'da Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilgili bilgilendirme yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), eline ulaşan bilgilere göre IŞİD'in El Bâb'dan çekilmeye hazırlandığını açıkladı. Açıklamada, savaş öncesi 150 bin kişinin yaşadığı şehirde halen 15 ilâ 18 bin sivilin bulunduğu da belirtildi. Açıklama şu şekilde:

"DEAŞ 18 sivili öldürdü"

"Sivil halkın çoğu, DEAŞ teröristlerinin tehditlerine rağmen El Bâb'dan göç etmeyi başarmıştır. Ancak halen şehirde 15-18 bin civarında sivil halkın kaldığı değerlendirilmektedir. DEAŞ terör örgütü ailelerin El Bâb'dan çıkmasını ciddi boyutta engellemeye devam etmektedir. Son olarak DEAŞ terör örgütüne karşı oldukları bilinen Cahcah, Kadiri, Şihabi ve Silo aşiretlerinden/ailelerinden yedi aile motosiklet ve iki pikap ile kaçmaya çalışırken DEAŞ terör örgütü mensupları Tel Batnan ile Mervaha arasında bu ailelere ateş açmış, 18 sivil hayatını kaybetmiş, birçoğu da yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütü bu şekilde özellikle kendine karşı olan sivilleri (aileleri) şehirde tutarak kendisine kalkan yapmaktadır. Bu masum insanların yaşadığı binaların alt katlarını silah deposu, karargâh ve barınma yeri olarak kullanmaktadır. Bu insanlık dışı şiddet ve bastırma uygulamaları masum insanların hayatlarını kadın, çocuk demeden tehlikeye atmaktadır."

"El Bâb'da insanlar basit nedenlerle hayatını kaybediyor"

"Şehirde su, elektrik gibi temel hizmetler ve asgari yaşam koşulları yok denecek seviyelere inmiştir. Hastane imkânları insanların normal tedavi süreçlerini sekteye uğratacak şekilde yetersizdir. Sırf bu nedenle rahatsızlıkları olan insanlar basit nedenlerle hayatlarını kaybetmektedirler. DEAŞ terör örgütü mensupları şehirde mahsur kalan sivil halkı camilere toplayıp Fırat Kalkanı Harekâtı'nı icra eden birliklerimize yönelik yaptıkları alçakça ve kalleşçe operasyonları izlettirip propaganda yapmaktadır. Propaganda faaliyetleriyle çatışmaların teröristlerin lehine devam ettiği algısı yaratmaya çalıştıkları, bu şekilde insanların şehirden kaçmalarına engel olmaya çalıştıkları değerlendirilmektedir."

"Rejime karşı mayınlı tuzak kurulmuyor"

"DEAŞ terör örgütünün savunma hatlarını kuvvetlendirmek ve karşılaştıkları kuvvetlere azami kayıp hasar verdirmek amacıyla El Bâb'da yaptıkları istihkâm çalışmaları, daha ziyade kuzey, batı ve kuzey batı bölgelerinde sürmektedir. Rejim güçlerinin ilerlemekte olduğu bölgelerde mayın, el yapımı patlayıcı ve istihkâm çalışmalarının nispeten daha zayıf olduğu bilgisi bölgedeki istihbarat kaynaklarından alınmıştır. Özellikle Bâb-Kadiran yolunda Al-Albi mezrası yakınlarında sürekli istihkâm çalışmaları yürütülmektedir. Diğer taraftan El Bâb'ın içinde Zemzem, Fatma Al-Zahra, Senter kavşağı, Al Sani kavşağı, Hürriyet Sahası, Rai kavşağı, Otogar, Asfur ve Al-Rahib sokağı gibi bölgeler, ayrıca Kabasin girişi ve Al-Muhallak Al-Şimali'ye bombalı tuzaklar ve mayın döşenmiştir."

"DEAŞ çekilmeye hazırlanıyor"

"Son zamanlarda Tunuslu Muhacirlerin El Bâb'da yoğunluk gösterdikleri göze çarpmaktadır. DEAŞ terör örgütü tüm karargâhlarını ve merkezlerini TADİF bölgesine taşımıştır. DEAŞ terör örgütünün son dönemde intikâllerinde daha ziyade motosiklet kullanmakta olduğu görülmektedir. Bunun İHA dâhil hava taarruzlarından sakınmak amacıyla yapıldığı değerlendirilmektedir. BİZA'daki terörist sayısının az olduğu, ayrıca morallerin de son derece düşük seviyede olduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle DEAŞ terör örgütünün Biza'daki bomba yüklü araç imal atölyesi şehrin bilinmeyen bir bölgesine taşınmıştır. Ayrıca şehirdeki posta idaresi örgüt tarafından karargâh olarak kullanılmaktadır."

"Kabasin ile ilgili gelen son bilgilerde, DEAŞ'in şehirde döşediği el yapımı mayın ve bombalı tuzakların yerlerini bilen ve bizzat döşeyen kişilerin hava taarruzunda hayatlarını kaybettiği, bu ölen teröristlerin ellerindeki haritaya da ulaşılamadığı, bu yüzden bazı terör örgütü mensuplarının mahsur kaldıkları ve hareket alanlarının kısıtlandığı, hatta bazılarının kendi bombalarıyla öldükleri bilgisi istihbar edilmiştir."

"Gelen son bilgilerde DEAŞ terör örgütünün, TSK’nın yürüttüğü kararlı harekâttan dolayı ümitlerinin ciddi şekilde kırıldığı ve El Bâb'dan çekilmeye hazırlandığı yönündedir."

Kaynak: TSK, Al Jazeera