TSK'nın Personel Mevcudu Açıklandı
TSK bünyesinde 201'i general ve amiral olmak üzere 362 bin 284 askeri personel bulunduğu bildirildi .
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TSK'nın şubat başı itibarıyla personel mevcuduna ilişkin bilgi verildi.
Buna göre Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinde 201 general ve amiral, 25 bin 728 subay, 64 bin 655 astsubay, 47 bin 167 uzman erbaş ile 16 bin 18 sözleşmeli er ve erbaş görev yapıyor.
Yükümlü personel mevcudunun 208 bin 515 olduğu üç kuvvetteki askeri personel sayısı, böylelikle 362 bin 284'e ulaşıyor.
Kuvvet komutanlıklarındakilerin yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli sivil memur ve işçilerle TSK'nın personel mevcudu 401 bin 199'a çıkıyor.
Etiketler: tsk mevcudu
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TSK'nın Personel Mevcudu AçıklandıTSK bünyesinde 201'i general ve amiral olmak üzere 362 bin 284 askeri personel bulunduğu bildirildi .
HDP’li İbrahim Ayhan Hakkında 'Yakalama' Kararı ÇıkarıldıŞanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, mahkemeye zorla getirilme kararına rağmen adresinde ulaşılamayan HDP Milletvekili İbrahim Ayhan hakkında savunmasının alınmasına yönelik "yakalama" kararı verdi.
HDP’li Dilek Öcalan Hakkında 'Yakalama' Kararı ÇıkarıldıŞanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, mahkemeye zorla getirilme kararına rağmen adresinde ulaşılamayan HDP Şanlıurfa Milletvekili Öcalan hakkında "yakalama" kararı verdi.
İngiltere'den Fethullah Gülen Açıklamasıİngiliz Bakan Alan Duncan, Fethullah Gülen'in 15 Temmuz'da Türkiye'deki demokratik yapıyı devirmeye çalıştığını söyledi.
Doğum Yaptıktan 1 Gün Sonra Gözaltına Almak Hangi Vicdana Sığar!Antalya'nın Alanya ilçesinde darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aranan bir kadının doğum yaptıktan bir gün sonra gözaltına alınması tepki topladı.
RÖPORTAJ
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- Ortaköy’deki Saldırıyla İlgili 10 Kişi Tutuklandı
- 2016’da TL ile Yapılan İhracat Yüzde 29 Oranında Arttı
- Washington'da 'Trumpizm' Rüzgarı ve Bannon Faktörü
- Kahramanmaraş Merkezli ‘FETÖ’ Soruşturması: 8 Tutuklama
- Astana Süreci ve Heyet-i Tahrir’üş Şam’ın İlanı Işığında Suriye Direnişi
- İşgalci İsrail Batı Şeria’da 3 Bin Konut Daha İnşa Edecek!
- Avrupa’da 1 Yılda 137 Camiye Saldırdılar!
- Fransa'da Sosyalistler Yol Ayrımında: Reform ya da Yok Oluş
- ‘Dehrin Ne Safâ Var Aceb, ‘Sim u Zer’inde..’
- Gaziantep’te Açık Yer Toplantıları Yasaklandı
- HDP’li Dilek Öcalan Hakkında 'Yakalama' Kararı Çıkarıldı
- TSK'nın Personel Mevcudu Açıklandı
- Doğum Yaptıktan 1 Gün Sonra Gözaltına Almak Hangi Vicdana Sığar!
- Heyetu Tahriri’ş Şam Aleyhine Yazılar Neye Hizmet Ediyor?
- Ezana Hakaret Eden CHP'li Sera Kadıgil Gözaltına Alındı
- Darbecilerin 15 Temmuz Sonrasına İlişkin Planları Ortaya Çıktı!
- Suriye PKK’sı YPG'ye ABD Zırhı
- Avrupa'da Geçen Yıl 356 Cami Saldırıya Uğradı
- İngiltere'den Fethullah Gülen Açıklaması
- ABD’de 5 Yaşındaki Çocuğu Kelepçelediler!
- Selahattin Demirtaş Hakkındaki İddianame Kabul Edildi
- Figen Yüksekdağ Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi
- Avrupa'daki Mülteciler -15 Derecedeki Depolarda Ölüme Direniyor
- Batman’da “Geçmişten Günümüze Kadın” Konulu Konferans Düzenlendi
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim