TSK’nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Görev Süresi Uzatıldı

Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesi konusunda hükümete verilen izin süresinin 2 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.