TSK'da "Bylock" Operasyonu: 40 Gözaltı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
02.03.2017 13:41
TSK'da "Bylock" Operasyonu: 40 Gözaltı
İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 26 ildeki eş zamanlı operasyonda, "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakınından 40'ı yakalandı.

İzmir merkezli 26 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli yazışma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 71 askeri personelden 40'ı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli yazışma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen aralarında TSK'da görevli rütbeli subayların da bulunduğu 71 askeri personel ve yakınlarına yönelik operasyon düzenledi.

26 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 40 GÖZALTI

İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 26 ildeki eş zamanlı operasyonda, tespit edilen 71 asker ve 6 askeri personel yakınından 40'ı yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi.

 

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