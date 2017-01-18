TSK'da Bylock Operasyonu: 243 Gözaltı Kararı

»Ana Sayfa»Gündem
18.01.2017 11:03
TSK'da Bylock Operasyonu: 243 Gözaltı Kararı
FETÖ soruşturması kapsamında şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle 54 ilde 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 54 ilde 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

FETÖ/PDY’e yönelik soruşturma çerçevesinde elde edilen yeni deliller üzerine 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize, Güvenlik ve Mali suçlarla mücadele ile asayiş şube müdürlüğü ekiplerince, 54 ilde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden bazıları gözaltına alındı, arama yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ile iletişim ve bilişim malzemeleri ele geçirildi.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İstanbul Valisi: Reina Saldırganı Suçunu İtiraf Etti17 Ocak 2017 Salı 12:16
  • Reina Saldırganı Yakalanınca Bu Defa Referandum Jesti Dediler17 Ocak 2017 Salı 03:43
  • Reina Saldırganı Abdülkadir Masharipov Esenyurt’ta Yakalandı17 Ocak 2017 Salı 01:34
  • CHP Eyleme Çağırdı Kimse Kalkmadı16 Ocak 2017 Pazartesi 21:33
  • Kılıçdaroğlu ile Bahçeli Görüşecek16 Ocak 2017 Pazartesi 21:23
  • Şırnak'ta Patlama: 5 Yaralı16 Ocak 2017 Pazartesi 18:02
  • Bişkek'te Düşen Uçaktaki Mürettebatın Kimlikleri Belirlendi16 Ocak 2017 Pazartesi 16:23
  • İHH’dan Doğu ve Güneydoğu’ya Yardım Seferberliği16 Ocak 2017 Pazartesi 16:12
  • Diyarbakır’da Saldırı: 3 Polis Vefat Etti!16 Ocak 2017 Pazartesi 12:23
  • Aladağ’da 11 Çocuğun Can Verdiği Yurt Yangınına İlişkin Bilirkişi Raporu16 Ocak 2017 Pazartesi 11:18
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim