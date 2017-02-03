TSK ve ÖSO’nun el-Bab Kuşatması Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, el-Bab’ın merkezine girmeden önce çevresini kuşatıyor.

“Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında IŞİD’den 24 yerleşim yerini ele geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, el-Bab’ın merkezindeki direnişi kırmak için çevresini kuşatıyor.

TSK ve ÖSO’nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ulaştığı derinlik 35,1 kilometreyi buldu.

Azez-Cerablus hattını IŞİD ve PYD/PKK’den arındıran harekât, geçen aralık ayında Halep’in el-Bab ilçesine odaklanmıştı.

24 Yerleşim Yeri IŞİD’den Alındı

Harekâtta şu ana kadar el-Bab ilçesinin sınırlarındaki toplam 24 yerleşim, IŞİD’den alındı.

Son olarak dün, Gacran, Avasi, Vahce ve Hasan köyleri, Amiya beldesi ve 500 Tepesi, ÖSO’nun kontrolüne girdi.

Harekâtta, el-Bab’ın merkezine doğrudan hızla girilmek yerine, merkezdeki militanların çevreyle ikmal yolları kesilerek dirençlerini kırma stratejisi izleniyor. Böylece, sivilleri kalkan olarak kullandığı belirtilen IŞİD’le merkezde olabiliğince az çatışmaya girilmesi, sivillerin zarar görmesinin önlenmesi de amaçlanıyor.

Bu amaçla, el-Bab’ın merkezi kuzey, batı ve doğudan kuşatılıyor.

TSK destekli ÖSO güçleri ise el-Bab’ın merkezinin 1 kilometre yakınına kadar sokulmuş durumda. Diğer yönlerden merkeze uzaklıkları ise 2 ila 3 kilometre arasında değişiyor.

Esed Güçlerinin el-Bab’a İlerleme Çabası

Öte yandan, Beşşar Esed güçleri, 20 Ocak’ta el-Bab ilçesinin güney ve batısından ilerlemeye geçti. Son 2 hafta içinde 19 yerleşim, Esed güçlerinin kontrolüne girdi.

IŞİD, Esed güçlerinin ilerlemesine etkili bir direniş göstermedi. Esed güçleri, Rusya’nın bazı hava saldırılarından da istifade etti.

Gelişmeler karşısında ÖSO, el-Bab’ın merkezine 6,2 kilometre uzaklıkta olan Esed güçlerine karşı tedbir alarak, önceki gün Halep-el-Bab yolunu kesti.

TSK’dan yapılan bilgilendirmede, harekâtın 164’üncü gününde, 135 IŞİD hedefinin ateş altına alındığı, 64 IŞİD hedefine yönelik hava harekâtı düzenlendiği ve 47 militanın etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA