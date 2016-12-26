Kayseri’den 500 komando daha el-Bab’a sevk edildi. Halep’ten çıkan direnişçilerden 1400’ü de TSK’ya destek için ilçeye geldi. Bölgeyi her yandan kuşatan birlikler, tuzağa düşmemek için adım adım ilerliyor.

“Fırat Kalkanı” isimli harekât kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nca (ÖSO) Suriye’nin el-Bab ilçesine yönelik düzenlenen operasyon devam ediyor.

IŞİD’i ilçede en stratejik yer olan Akil Dağı’ndan kovan TSK ve ÖSO, el-Bab’ı tamamen kuşattı. Kuzey ve batı yönünde ilçeye sıfır noktaları ele geçiren ve şehrin dış mahallelerine giren birlikler, IŞİD militanlarının canlı bomba eylemlerine karşı da her an teyakkuz hâlinde. el-Bab’ın merkezinde adım adım ilerleyen TSK ve ÖSO mensupları, IŞİD militanları tarafından canlı kalkan yapılmış sivillere zarar vermeden hareket etmeye çalışıyor.

el-Bab’da çok önemli görevler üstlenen Kayseri 1. Komando Tugayı’ndan en az 500 askerden oluşan bir grubun daha bölgeye gönderildiği öğrenildi. Buna ek olarak, Halep’ten tahliye edilen bin 400 ÖSO askeri de el-Bab’a geldi.

ÖSO Askerlerinin Sayısı 2 Bini Bulacak

Halep’ten tahliye edilen ve Raşidin bölgesine gelen ÖSO’ya bağlı gruplar, Cilvegözü-Atme sınır kapılarından alınarak Azez ve Çobanbey hattından “Fırat Kalkanı” isimli harekâtın devam ettiği bölgeye sevk ediliyor. Son 3 gün içerisinde sayıları bin 400’ü bulan ÖSO askerlerinin birkaç gün içerisinde 2 bini bulacağı ifade ediliyor. el-Bab’ın çevresinde mevzilenen asker sayısının bin 100 civarında olduğu kaydediliyor.

Bombalı Araç Tehlikesi

Bu arada, el-Bab’ın doğusundaki imalathanelerde 2015’ten bu yana yüzlerce bombalı araç üreten IŞİD’in, 60 bombalı aracı daha hazırda beklettiği ileri sürüldü. Son iki gündür bunlardan en az 10 tanesinin TSK tarafından imha edildiği belirtiliyor.

IŞİD, bombalı araçları ilçenin her tarafına dağıtırken, kamuflaj için ise çamur kullanıyor. Bomba yüklü araçların tamamını çamurla kaplayan örgüt, bazılarını ise cephe yakınlarında ördüğü duvarların arasında saklıyor.

Silahları Humus’tan Taşıdılar

Suriye’nin en büyük askerî hava üssü Humus-Kifor çevresinde Beşşar Esed güçlerine ait 30 kilometrelik alanı ele geçiren IŞİD, kritik askerî üste ele geçirdiği silahları TSK ve ÖSO ile çatıştığı el-Bab’a yönlendirdi. 400 kilometreye yakın mesafeyi hiçbir zorlukla karşılaşmadan aşan örgütün son dönemde yoğun olarak kullandığı 23 mm uçaksavar, Manpads, RPG ve çok sayıda Rusya menşeli havan topları, el-Bab’a getirilen silah ve cephaneden sâdece bir kısmı. Esed güçleri ve İran destekli militanların kontolündeki bölgeden IŞİD’e teslim edilen silahların, el-Bab savaşında kullanılabilecek en fonksiyonel savaş araçları olması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden askerlerin mevzilerini vuran silahlar büyük oranda Kifor’dan nakledilen füze ve roketler oldu.

Vahşet Stüdyosu

Geçtiğimiz günlerde IŞİD’in vahşi yöntemlerle gerçekleştirdiği infaz görüntülerinin Suriye’nin Rakka ve Deyr ez-Zor bölgeleri arasında bulunan Salihiyye kasabasında, Fırat Nehri’ne yakın bir noktada çekildiği ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, örgütün kontrol ettiği Salihiyye kasabası tarihî değer taşıyor, antik bir bölge ve örgüt benzer katliamları aynı bölgede gerçekleştiriyor.

Profesyonel prodüksiyon ekibi eşliğinde işlenen cinayetler için örgüt, söz konusu bölgeyi sivillere tamamen kapattı. Salihiyye’yi vahşet videoları için kullanan IŞİD, daha önce Ürdünlü pilot Muaz el-Kesasibe’yi de aynı bölgede infaz etti. Edinilen bilgiye göre bu infazı 30 ila 40 kişilik bir ekip yönetti. Son yayımlanan videodaki katliam ise bir buçuk ila 2 ay öncesinde gerçekleştirildi.

10’u Aşkın Fırtına Obüsü el-Bab’a Yollandı

IŞİD’in kovulmakta olduğu el-Bab’daki birliklere takviye gidiyor. Dün 10’u aşkın Fırtına obüsü, çok sayıda tank ve zırhlı taşıyıcılar el-Bab'a yollandı. Gaziantep-Kilis sınırından el-Bab’a çok sayıda zırhlı araç ve asker sevkiyatı yapan TSK’nın, bölgede sonuç odaklı yeni bir taktik uygulayacağı iddia ediliyor. Örgütü farklı ve şaşırtan hamlelerle ve şok baskınlarla ilçeden atmayı planlayan TSK’nın bu kapsamda daha fazla insiyatif alacağı gelen bilgiler arasında.

En Az 12 IŞİD Militanı Öldürüldü

el-Bab’da yaşanan dünkü çatışmalar sonucunda 2 direnişçi hayatını kaybetti, tank atışları ve yaşanan çatışmalarda ise 3 IŞİD mensubu öldürüldü.

Genelkurmay tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede tespit edilen 134 IŞİD hedefi de ateş destek vasıtalarıyla imha edildi. Hava Kuvvetleri de el-Bab semalarında uçmayı sürdürüyor. Dün el-Bab ve Bzagah bölgesinde tespit edilen IŞİD’e ait 6 hedefe 9 bomba atıldı. Bunun sonucunda IŞİD militanlarınca kullanılan 6 savunma ve silah mevzisi imha edildi.

İlk anda elde edilen görüntülerden 9 militanın öldürüldüğü belirlendi. Öldürüldüğü kesin olan militan sayısı böylece 12 oldu. Sağ olarak ele geçirilen militanların ifadeleri ve telsiz görüşmelerine göre ise ölü ve yaralı sayısının tespit edilenin üzerinde olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan, IŞİD’in ilçeden ayrılmalarına izin vermediği belirtilen sivillerden bazıları, örgütün tuzakladığı mayınların patlaması sonucu hayatını kaybediyor. Dün el-Bab’dan kaçmayı deneyen sivillerden 32’sinin mayın patlamasıyla hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: Yılmaz Bilgen / Yeni Şafak