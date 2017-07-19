TSK Unsurlarından Oluşan Altıncı Grup Katar’a Ulaştı

Katar Savunma Bakanlığı’na bağlı Manevi Rehberlik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Katar ile Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde ülkeye gelen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı unsurlardan oluşan altıncı takviye grubun, Katar’ın başkenti Doha’daki diğer Türkiye askerlerine katıldığı ve Katar Silahlı Kuvvetleri ile ortak göreve başladığı ifade edildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada ayrıca “Ankara ile Doha’nın, terör ve aşırıcılıkla mücadele çabalarının desteklenmesi, bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunması için benimsenen ortak savunma anlayışı” çerçevesinde savunma alanında iş birliği yaptığına dikkat çekildi.

Anlaşmalar Ne ZamanYürürlüğe Girdi?

TSK unsurlarının Katar’da daimi konuşlanmasına imkân sağlayan “Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Askeri Eğitim, Savunma Sanayi ile Katar Topraklarında TSK’nın Konuşlandırılması Konusunda İş Birliği Anlaşması” 15 Haziran 2015’te yürürlüğe girmişti.

“Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması” ise 28 Nisan 2016’da imzalanmış, 7 Haziran 2017’de TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek, TSK unsurlarının Katar’da konuşlandırılmasına yönelik Türkiye’nin iç hukuk süreci tamamlanmıştı.

İlk Grup 19 Haziran’da Katar’a Ulaştı

TSK unsurlarından oluşan ilk grup, 19 Haziran’da Katar’a ulaşmıştı. Söz konusu grup, ilk tatbikatı Tarık bin Ziyad Taburu’nda gerçekleştirmişti.