TSK, Tahrir-i Şam ile Koordineli Şekilde İdlib’e Girdi

TSK’nın İdlib’e intikal operasyonu başladı. Türkiye'ye ait zırhlı araçlardan oluşan ilk ekip Suriye tarafına geçiş yaptı

Yerel kaynakların aktardığına göre Akrabat ve Keferlusin köyleri bölgesinden geçiş yapan TSK unsurlarına Heyet-i Tahrir-i Şam’a ait 20 araçlık bir konvoy koruma sağladı. Bu bilgi, TSK ile HTŞ’yi çatıştırmak isteyen ve İdlib harekatını kamuoyuna “HTŞ’yi bölgeden söküp atmak” şeklinde sunan Türkiye’deki Rusya-İran-Türkiye lobisinin algı operasyonları ve iktidara yakın medya kesimlerinde HTŞ’ye karşı kullanılan haksız ve gayr-ı adil retorikle birlikte düşünüldüğünde dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

TSK’nın an itibariyle Afrin ve Daret İzze'ye hakim Şeyh Bereket Tepesine konuşlandığı kaydediliyor.