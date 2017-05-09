“TSK, Suriye’de Düzenli Ordu Kuracak” İddiası

Konuyla ilgili Yeni Akit gazetesinde yer verilen haberde şunlar kaydedildi:

“Türkiye, bölgenin güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra yerel meclisler kurulmasına, konut, hastane, okul, altyapı gibi hizmetlerin hayata geçirilmesine öncülük edecek. Başbakanlık koordinasyonunda yürütülecek çalışmalarda güvenlik ve hizmet birimleri ile STK'lar da yer alacak. Bölgede konuşlanan Mehmetçik, Fırat Kalkanı Harekâtı'na katılan 17 ÖSO grubunun yaklaşık 10 bin üyesini eğitecek. TSK'nın desteğinde hareket eden ÖSO da düzenli orduya geçecek.”