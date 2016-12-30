TSK: Rus Uçakları El Bâb'ı Vurdu

»Ana Sayfa»Suriye
30.12.2016 09:44
TSK: Rus Uçakları El Bâb'ı Vurdu
TSK, Rus uçaklarının El Bâb'daki IŞİD hedeflerine 3 hava harekâtı düzenlediğini, bu harekâtlarda 12 IŞİD'linin öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri "Rusya hava unsurları tarafından, El Bâb ve hemen güneyindeki IŞİD hedeflerine 3 kez hava harekâtı düzenlendiğini, bunun sonucunda 12 IŞİD'linin öldürüldüğünü" açıkladı.

Açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar da Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında El Bâb ve buranın hemen batısındaki Dağlabaş bölgesine hava harekâtı düzenledi. IŞİD'e ait 17 hedef Türk uçaklarınca vuruldu, "aralarında örgütün üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu "26 IŞİD'li etkisiz hale getirildi."

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