TSK, PKK/PYD Kontrolündeki Afrin'i Bombaladı

Kilis kentinde sınırdan PKK/PYD'nin elindeki Afrin kenti kırsalındaki YPD örgütünün mevzileri, obüs toplarıyla bombalandı.

TSK güçleri, Afrin'e bağlı Kestelcindo, Menaz, Şero, Malikiye ve Eyndakka bölgesindeki YPG mevzilerini obüs toplarıyla bombaladı.

Suriye’de PYD/YPG’nin hakim olduğu Afrin bölgesinden dün akşam saat 21.30 sıralarında Türkiye tarafına Doçka makineli tüfekle ateş edilmesine TSK topçusu anında ve misliyle karşılık verdi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PYD/YPG bölgesinden Türkiye tarafına Doçka makineli tüfekleriyle bir süre yoğun atış yapıldı. Bunun üzerine sınırda konuşlu TSK topçusu radar tespit sistemleri ile atışın yapıldığı yeri belirledi. Radar sistemlerinin tespit ettiği koordinatlara 20’den fazla atış yapıldı.

Türkiye’nin angajman kuralları ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkı doğrultusunda PYD/YPG mevzilerinin vurulduğu, böyle devam ederse yine misliyle karşılık verileceği belirtildi.

Türkiye'nin obüs toplarıyla yaptığı bombalamanın, YPG'nin Afrin kırsalındaki savunmasını kırmak için yaptığı belirtilirken, TSK ve ÖSO'nun Afrin'e bağlı Telrıfat ve Minig Askeri Üssü'ne yönelik yapacağı operasyonun ise çok yakında başlayacağı ifade ediliyor.

Türkiye ve ÖSO yapacağı operasyon kapsamında Suriye içerisinde ve sınırda yoğun bir askeri sevkiyat yapıyor.

Minag Askeri Üssü Afrin kentine 15 kilometre yakınlıkta bulunuyor ve büyük bir stratejik öneme sahip.

Kaynak: Ensonhaber