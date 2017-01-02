TSK Personel Sayısını Açıkladı

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02.01.2017 13:57
TSK Personel Sayısını Açıkladı
Türk Silahlı Kuvvetleri personel sayısını açıkladı. Açıklamada, askeri personel toplamı 359 bin 273 olarak belirtildi. Bu mevcudun 203'ü general ve amiral olmak üzere 26 bin 278'inin subay, 64 bin 999'unun ise astsubay olduğu kaydedildi.

TSK, Ocak 2017 dönemi personel sayısını açıkladı. Açıklamada, 203 General/Amiral, 26 bin 278 subay, 64 bin 999 astsubay, 47 bin 570 uzman erbaş, 16 bin 149 sözleşmeli erbaş/er olmak üzere profesyonel personel sayısının 155 bin 199 olduğu belirtildi.

Askeri personel toplamı 359 bin 273 olarak açıklanırken, 6 bin 925 yedek subay, 197 bin 149 er/erbaş olmak üzere yükümlü personel toplamının ise 204 bin 74 olduğu ifade edildi. Kuvvet Komutanlıklarında 29 bin 693 sivil memur ve işçi, Milli Savunma Bakanlığında 6 bin 408 sivil memur ve işçi, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde ise 3 bin 139 sivil memur ve işçinin görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, toplam personel sayısının ise 398 bin 513 olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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