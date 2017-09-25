TSK İle Bağdat Rejimi Sınırda Ortak Tatbikat Yapacak

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Eylül'de Silopi/Habur'da başlattığı tatbikata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül 2017 tarihinde başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir." ifadeleri yer aldı.

Irak Savunma Bakanı: Türkiye ile Irak ortak geniş çaplı, askeri tatbikat başlattı

Irak Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasında sözlerine yer verilen Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, "Türkiye ile Irak sınırında, ortak geniş çaplı, askeri tatbikat başladı." ifadelerini kullandı.

Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile 2 gün önce Ankara'da bir araya gelmişti.

AA