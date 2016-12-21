El-Bab'da 16 Asker Hayatını Kaybetti

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21.12.2016 23:50
El-Bab'da 16 Asker Hayatını Kaybetti
TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda 16 asker hayatını kaybederken, 138 IŞİD militanı etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El-Bab'ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devam edildi ve El-Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlandı.

Bölgedeki topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtalarıyla El-Bab bölgesinde tespit edilen IŞİD’e ait hedefler yoğun ateş altına alınırken, şu ana kadar topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtalarıyla 3 ZSU-23 silah monteli, 2 DOÇKA monteli, 3 Ağır Makinalı Tüfek monteli pikap ateş altına alınarak imha edildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilirken, ateş destek vasıtaları tarafından açılan ateşlerle çok sayıda IŞİD hedefi vuruldu. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 IŞİD militanı etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda militanın yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El-Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekatın da devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan canlı bomba saldırıları sonucunda 10 asker hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre 6'sı ağır 18 asker yaralandı. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edildi. 

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Bugün (22.12.2016) yapılan açıklamada ise yaralı askerlerden altısının daha hayatını kaybettiği ve böylece hayatını kaybeden toplam asker sayısının 16'ya çıktığı belirtildi.

 

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