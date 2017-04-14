TSK, Balıkesir’deki Kılıçdaroğlu-Asker Provokasyonunu İncelemeye Aldı
Genelkurmay Başkanlığınca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konunun incelendiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konunun incelendiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Balıkesir ve ilçelerindeki programları kapsamında ziyaret ettiği Bandırma'daki 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında askeri törenle karşılanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Anamuhalefet partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Nisan 2017 tarihinde 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konu incelenmektedir." ifadesine yer verildi.
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