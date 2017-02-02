Trump’un Bakanlarını Boykot Eden Senatörler Saf Dışı Bırakıldı

»Ana Sayfa»Dünya
02.02.2017 01:11
Trump’un Bakanlarını Boykot Eden Senatörler Saf Dışı Bırakıldı
ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, Donald Trump'ın Hazine ve Sağlık bakanları adaylarını boykot eden Demokratları, oylamaya katılım kuralını askıya alarak saf dışı bıraktı.

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, Demokratların Donald Trump'ın Hazine ve Sağlık bakanları adaylarına yönelik boykotunu, oylamaya katılım kuralını askıya alarak aştı.

ABD Tarihinde Bir İlk!

Her iki partiden en az bir senatörün oylamaya katılmasını gerektiren kuralın uygulanmaması, ülkenin siyasi tarihinde ilk olarak kayıtlara geçti. 

Senato Finans Komitesi, Hazine ve Sağlık bakanları adayları Steven Mnuchin ve Thomas Price'ın Genel Kurulda oylanmasına engel olmak için oturumu boykot eden Demokratları, her iki partiden en az bir senatörün oylamaya katılmasına yönelik kuralı geçici olarak askıya alarak saf dışı bıraktı.

Karar Oy Birliğiyle Alındı

Komitedeki Cumhuriyetçiler, Mnuchin ve Price'ın adaylığının tüm senato üyelerince oylanabilmesi için düzenlenecek ön oylamaları, komitenin Demokrat üyelerinin boykotu nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı. Demokratların bugün de aynı taktiğe başvurması üzerine Cumhuriyetçi üyeler, oylama için her iki partiden en az bir senatörün salonda bulunması kuralını geçici olarak durdurmaya yönelik kararı oy birliğiyle aldı.

Komite ABD tarihinde ilk kez alınan bu kararın ardından Mnuchin ve Price'ın adaylığını, yapılan oylamalara tek bir Demokrat vekilin katılmamasına rağmen kabul ederek, Senato Genel Kurulunda yapılacak son oylamasının yolunu açtı.

Toplamda 100 koltuğun bulunduğu ABD Senatosunda 52 üyenin Cumhuriyetçi Partili olması nedeniyle Mnuchin ve Price'ın adaylıklarının onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD Başkanı'nın kabinesine seçtiği isimlerin Senato tarafından onaylanması için 51 oya ihtiyaç duyuluyor.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD'nin 'Vize Yasağı' Yahudileri Kapsamıyor01 Şubat 2017 Çarşamba 14:58
  • Kanada'daki Cami Saldırısında Şehit Olanların İsimleri Açıklandı01 Şubat 2017 Çarşamba 14:42
  • BM'den Trump'a 'İnsan Hakları İhlali' Uyarısı01 Şubat 2017 Çarşamba 14:16
  • Şırnak Valisi Su: Şırnak’ı Yeniden İnşa Edeceğiz01 Şubat 2017 Çarşamba 14:01
  • Gaziantep’te Açık Yer Toplantıları Yasaklandı01 Şubat 2017 Çarşamba 13:42
  • Fransa'da Sosyalistler Yol Ayrımında: Reform ya da Yok Oluş01 Şubat 2017 Çarşamba 12:39
  • Avrupa’da 1 Yılda 137 Camiye Saldırdılar!01 Şubat 2017 Çarşamba 12:37
  • Avrupa'daki Mülteciler -15 Derecedeki Depolarda Ölüme Direniyor31 Ocak 2017 Salı 21:49
  • Avrupa'da Geçen Yıl 356 Cami Saldırıya Uğradı31 Ocak 2017 Salı 19:05
  • Atatürk Havalimanı’ndan 4 Günde 58 Kişi ABD’ye Gidemedi!31 Ocak 2017 Salı 16:15
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim