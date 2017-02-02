Trump’un Bakanlarını Boykot Eden Senatörler Saf Dışı Bırakıldı
ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, Demokratların Donald Trump'ın Hazine ve Sağlık bakanları adaylarına yönelik boykotunu, oylamaya katılım kuralını askıya alarak aştı.
ABD Tarihinde Bir İlk!
Her iki partiden en az bir senatörün oylamaya katılmasını gerektiren kuralın uygulanmaması, ülkenin siyasi tarihinde ilk olarak kayıtlara geçti.
Senato Finans Komitesi, Hazine ve Sağlık bakanları adayları Steven Mnuchin ve Thomas Price'ın Genel Kurulda oylanmasına engel olmak için oturumu boykot eden Demokratları, her iki partiden en az bir senatörün oylamaya katılmasına yönelik kuralı geçici olarak askıya alarak saf dışı bıraktı.
Karar Oy Birliğiyle Alındı
Komitedeki Cumhuriyetçiler, Mnuchin ve Price'ın adaylığının tüm senato üyelerince oylanabilmesi için düzenlenecek ön oylamaları, komitenin Demokrat üyelerinin boykotu nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı. Demokratların bugün de aynı taktiğe başvurması üzerine Cumhuriyetçi üyeler, oylama için her iki partiden en az bir senatörün salonda bulunması kuralını geçici olarak durdurmaya yönelik kararı oy birliğiyle aldı.
Komite ABD tarihinde ilk kez alınan bu kararın ardından Mnuchin ve Price'ın adaylığını, yapılan oylamalara tek bir Demokrat vekilin katılmamasına rağmen kabul ederek, Senato Genel Kurulunda yapılacak son oylamasının yolunu açtı.
Toplamda 100 koltuğun bulunduğu ABD Senatosunda 52 üyenin Cumhuriyetçi Partili olması nedeniyle Mnuchin ve Price'ın adaylıklarının onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD Başkanı'nın kabinesine seçtiği isimlerin Senato tarafından onaylanması için 51 oya ihtiyaç duyuluyor.
AA
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