Trump'tan 'Suriye'ye Askeri Müdahale' Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyelerine "İdlib sonrası askeri müdahaleyi gözden geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

CNN televizyonu ABD Başkanı Donald Trump'ın kongre üyelerine, "İdlib sonrası askeri müdahaleyi gözden geçiriyoruz" açıklaması yaptığını duyurdu. Reuters'in ABD'li bir yetkiliye dayanarak verdiği haberine göre de Pentagon ile ABD Başkanı Trump, Suriye'ye gerçekleştirilmesi düşünülen askeri müdahaleyle ilgili detaylı bir görüşme yaptı. Buna göre Suriye'ye yapılacak askeri müdahale seçeneğinde, Esed'in savaş uçaklarını düşürme ve bazı askeri tesisleri vurma gibi hamleler var.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün düzenlenen ve 100'e yakın kişinin hayatına mâl olan kimyasal saldırıyı kınamış, "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Yapılanlar benim için kabul edilemez" demişti. Trump, "Suriye ve Esed'e karşı tavrım çok değişti. Bu olay kırmızı çizginin ötesinde benim için çok çizgileri geçti" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın yardımcısı Mike Pence de tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Trump'ın "kırmızı çizgi aşıldı" açıklamasının önemli olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: CNN, Reuters