Trump'tan Ruslar Aleyhine Vize Kararı

»Ana Sayfa»Dünya
31.01.2017 13:03
Trump'tan Ruslar Aleyhine Vize Kararı
ABD’nin diplomatik çalışanlar, diğer bazı resmi çalışanlar, yine aynı kategoride vize almak isteyen ve eski vizesinin bitiş tarihinden 12 aydan az bir zaman geçen kişiler dışında herkesin mülakata girmesini zorunlu hale getirdiği kaydedildi.

ABD Büyükelçiliği, Rus vatandaşları için vize prosedürlerini değiştirdiğini duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, ülkenin göç politikasının değiştirilmesi ile ilişkin kararnameyi imzalayarak ABD Başkanı Donald Trump, Visa Interview Waiver Program isimli programın faaliyetlerini durdurduğu için artık eski vizesinin bitiş tarihi üzerinden 12 aydan fazla geçen kişilerin tekrar vize almak istediklerinde mülakata katılmaları gerekiyor.

 

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