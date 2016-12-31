Trump'tan Putin'e Övgü
ABD, Moskova'daki diplomatlarına yönelik muameleye misilleme olarak Rusya'nın New York ve Maryland'deki iki diplomatik yerleşkesini kapadı. ABD'li yetkililer, 35 Rus diplomatın da 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmesini talep etti.
Açıklamaya göre, Rusya'nın Washington'daki büyükelçiliğinde ve San Francisco'daki konsolosluk binasında görevli diplomatlara yönelik karar, Rusya'nın Moskova'da ABD'li diplomatlar üzerindeki baskısı ve ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahiliyeti üzerine alındı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuyla ilgili ilk açıklamasında Putin'e 35 Amerikalı diplomatı sınırdışı etme önerisinde bulunduğunu söyledi. ABD'nin kararının karşılıksız kalmayacağını söyleyen Lavrov, Washington yönetiminin iddialarını ise 'dayanaktan yoksun' olarak nitelendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Rusya'da görevli hiçbir ABD'li diplomatın sınır dışı edilmeyeceğini" belirtti. Kremlin'den yapılan açıklamada Moskova'nın karşılık verme hakkını koruyacağı da ifade edilirken, Trump yönetiminin politikalarının takip edileceği de vurgulandı.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Twitter hesabında Putin’in kararını övdü. “V. Putin’in tehir kararı harika. Onun çok zeki olduğunu hep biliyordum” ifadesini kullandı.
Kremlin 'Karşılık vereceğiz' demişti
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemesine "mütekabiliyet prensibine" göre karşılık verileceğini ve cevabın ne olacağına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini söylemişti.
Rus basınına konuşan Peskov, "Şu an nasıl karşılık vereceğimizi söyleyemem ama bu durumda mütekabiliyet prensibi alternatifsiz bir şekilde kullanılır. Devlet Başkanı Putin'in belirleyeceği yönde gerekli cevabı vereceğiz" dedi.
Peskov, ABD'nin iddialarını kabul etmediklerine vurgu yaparak, "İki ülke ilişkilerini tahrip edecek böyle bir kararın yakında görevinden ayrılacak Beyaz Saray yönetimi tarafından alınması şaşkınlık oluşturuyor. Bu kararı uluslararası hukuk açısından gayrimeşru görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Obama: Gerekli ve yerinde
ABD Başkanı Barack Obama, alınan kararla ilgili olarak "Rusya'ya karşı atılan bu adımlar, ABD çıkarlarına zarar vermeyi hedefleyen ve uluslararası ilişkilerle bağdaşmayan davranışlarına karşı gerekli ve yerinde bir yanıttır" ifadelerini kullandı.
Tüm ABD vatandaşlarının Rusya'nın davranışlarının farkında olması gerektiğini ifade eden Obama, siber saldırılar ile veri hırsızlığı ve kişisel bilgilerin açığa çıkarılması eylemlerinin arkasında kesinlikle Rus hükümetinin yüksek mercilerinin olduğunu söyledi.
Son yılda ABD'li diplomatların Rusya güvenlik güçlerinden taciz ve baskı gördüğünü ifade eden Obama, bu davranışın bir sonucu olması gerektiğini vurguladı.
ABD'nin çok sayıda Rus vatandaşı ve tüzel kişiliğine yaptırım uygulayacağını açıklayan Obama, ABD istihbaratının yakında Rusya'nın siber saldırı aktivitelerine ve seçim sonuçlarına dijital ortamda müdahale etme girişimlerine ilişkin bir raporu ABD Kongresi'ne sunacağını söyledi.
ABD Başkanı, bu kararların henüz başlangıç olduğunu, farklı yaptırımların da yeri ve zamanı geldiğinde açıklanacağını vurguladı.
Kaynak: Reuters, AFP
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