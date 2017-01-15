Trump'tan Otomotiv Üreticilerine ABD Şartı
ABD başkanlığını 20 Ocak'ta devralacak olan Donald Trump, ABD'de faaliyet gösteren otomotiv firmalarına ülkede üretim mesajı verdi.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son dönemdeki sözleriyle ABD'den ayrılan istihdamı geri getirmeye başladığını vurgulayarak, "Otomotiv firmaları ve diğerleri, eğer ülkemizde iş yapmak istiyorlarsa, üretimi tekrar burada yapmak zorundalar." ifadesini kullandı.
Donald Trump, seçim kampanyası sırasında üretimlerini ABD dışına taşıyan şirketlere geri dönmeleri çağrısı yapmış aksi halde ağır vergiler ödeyecekleri tehdidinde bulunmuştu.
Trump'ın sözleri üzerine Ford'dan 3 Ocak'ta yapılan duyuruda, Meksika'da 1,6 milyar dolara mal olacak fabrika yatırımının iptal edilerek söz konusu plan yerine, ABD'nin Michigan eyaletinde şirketin 700 milyon dolarlık yatırım yapacağı ve bunun 700 kişilik yeni istihdam sağlayacağı bildirilmişti.
Uzmanlar, Trump'ın serbest piyasaya yapmayı planladığı müdahalelerin uzun vadede Amerikan ekonomisini ve piyasaları olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Amerikalı şirketler, 1970'li yıllardan itibaren ABD'nin otomotiv merkezi olarak bilinen Michigan eyaletindeki üretimlerini, ucuz iş gücü imkanı sunduğu için Meksika, Güney Amerika ve Asya'ya taşımaya başlamış ve sonucunda Michigan eyaletinin en büyük şehri olan Detroit, 2013'te iflasını açıklamıştı.
AA
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- El ile Duvar Yazısı Dil ile Taciz, Küfür, Hakaret
- İnönü Gazilerimize Değil, Yunan Harp Malullerine 300 Lira Yardım Etmiş!
- Fuat Avni'nin Kimliği Belli Oldu
- ‘Geleceğin Tarihçisine Notlar’ Gerçekleri Ne Kadar Yansıtır?
- Gannuşi: Bu Kudüs'e Yapılan Bir Saldırıdır
- İran Erbil’den Suudi Arabistan Konsolosluğunu Kapatmasını İstedi!
- Hamas: Türkiye Gazze'deki Elektrik Santraline Yakıt Gönderecek
- İşgalci İsrail, Kudüs’teki Dükkân İçin Açık Çek Teklif Etti!
- Fatsa İlke-Der'de “Türkiye'deki Darbelerin Mantığı” Konuşuldu
- "Bylock'un Yaklaşık Maliyeti 1 Milyon Lira"
- Anayasa Değişikliği Teklifinde 15 ve 16. Maddeleri Kabul Edildi
- Türkiye Avrupa Birliği'ne Son Bir Teklifte Bulunacak
- El ile Duvar Yazısı Dil ile Taciz, Küfür, Hakaret
- İnönü Gazilerimize Değil, Yunan Harp Malullerine 300 Lira Yardım Etmiş!
- İşgalci İsrail Askerleri Filistinli Balıkçıyı Yaraladı!
- Fuat Avni'nin Kimliği Belli Oldu
- İşgalci İsrail, Kudüs’teki Dükkân İçin Açık Çek Teklif Etti!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İran’lı Generaldan Kendine Yakışır 15 Temmuz İddiası!
- Mahmut Tanal, “Meclis'te Köpek İstemiyoruz!”u Yanlış Anlamış
- Çavuşoğlu: "ABD, O Zaman DEAŞ'ı da Davet Etsin."
- PKK’lılar İlhami Işık'ın Ailesinin Evine Saldırdı
- AK Parti’de Anayasa'nın Değiştirilmez Maddeleri Tartışması
- Hamas’ın Siber Saldırıları Siyonist İsrail'i Korkutuyor
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim