Trump'tan Medya Devlerine Ambargo
The New York Times ve CNN gibi medya devlerinin de bulunduğu bazı yayın organlarının, Beyaz Saray'daki basın toplantılarına artık alınmayacağı öğrenildi.
Beyaz Saray'da, Sean Spicer'ın bugünkü basın toplantısında CNN, BBC, New York Times, Politico, Los Angeles Times, The Times, The Hill, Buzzfeed, Daily Mail ve başka bazı yayın kuruluşları alınmadı.
Beyaz Saray'ın bu kararına tepki olarak, içeriye girmesine izin verilen bazı yayın organlarının temsilcileri, uygulamayı protesto etmek için toplantıya katılmadı.
The Associated Press ve Time, karara tepki olarak basın toplantısına girmeyen yayın organları arasında yer alıyor.
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