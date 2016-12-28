Trump'tan Dostu Siyonist İsrail'e 'Güçlü Ol' Çağrısı
ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, "aşağılayıcı ve saygısızca davranıldığını" öne sürdüğü İsrail'e, 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralana kadar "güçlü olması" çağrısında bulundu.
Trump, BM Güvenlik Konseyinde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın kabul edilmesinin ardından Twitter'da İsrail'e destek mesajları paylaşmayı sürdürüyor.
Twitter aracılığıyla İsrail'e destek mesajı veren Trump, bu ülkeye, başkanlık görevini devralana kadar güçlü olması çağrısı yaptı.
Trump, "İsrail'e bu kadar aşağılayıcı ve saygısız davranılmasına müsade edemeyiz. ABD'de iyi bir dostları vardı ama artık yok. Sonun başlangıcı korkunç İran anlaşması, şimdi de BM. Güçlü kal İsrail. 20 Ocak hızla yaklaşıyor." paylaşımında bulundu.
Donald Trump, daha önce de BM Güvenlik Konseyindeki İsrail kararının veto edilmesi çağrısında bulunmuş, ABD'nin çekimser kalmasıyla kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak." ifadesini kullanmıştı.
BM'yi de eleştiren Trump, "BM, büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüp, çok üzücü." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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