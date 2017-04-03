Trump’la Görüşecek Olan Sisi ABD'de Protesto Edildi

Bugün ABD Başkanı Trump ile görüşecek olan Mısır’ın cunta lideri Sisi, başkent Washington'da bir araya gelen yüzlerce kişi tarafından "sessiz" şeklide protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile bugün Beyaz Saray'da görüşecek olan cunta lideri Abdulfettah es-Sisi, başkent Washington'da yüzlerce kişi tarafından "sessiz" şekilde protesto edildi.

Washington'ın en önemli sembollerinden olan Washington Anıtı önünde bir araya gelen Mısır asıllı Amerikalı yüzlerce kişi, "sessiz" şekilde protesto gerçekleştirdi.

Bugün Trump ile görüşecek olan Sisi'nin Mısır'da insan hakları ihlalleriyle öne çıktığını ve Beyaz Saray'da ağırlanmaması gerektiği savunan protestocular, ellerindeki pankartlarla ziyareti protesto etti.

ABD'de yaşayan Mısırlıların organize ettiği protestoda, Mısır hapishanelerinde tutuklu bulunan kişileri sembolize eden kıyafetler giyen bazı protestocular, eylemin sonunda ellerindeki güvercinleri gökyüzüne saldı.

Protesto gösterisinde, daha önce Mısır'da cezaevinde kaldığı dönemde 1 yıl açlık grevi yapan Mısır asıllı ABD vatandaşı Muhammed Sultan da bir konuşma yaptı.

Sultan, Mısır'da çok sayıda kişinin haksız yere hapis yattığını ve ABD'nin Kahire yönetimine sağladığı askeri yardımları kesmesi gerektiğini dile getirdi.

Protestocular daha sonra dağıldı.

ABD'de çok sayıda insan hakları örgütünün bir araya gelerek organize ettiği bir başka protestonun da bugün Beyaz Saray önünde yapılacağı bildirildi.

AA