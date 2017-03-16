Trump’ın Yeni Vize Yasağı da Yargı Engeline Takıldı

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın yeni vize yasağı, gece yarısı yürürlüğe girmesine saatler kala Hawaii’de federal bir yargıç tarafından askıya alındı.

AA’da yer alan habere göre, Hawaii Bölge Yargıcı Derrick K. Watson, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın yeni imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 6 ülkenin vatandaşlarına vize yasağı getiren Başkanlık Kararnamesi’ne ilişkin eyalet tarafından açılan davanın duruşmasında bu kararın ülke çapında askıya alınmasına hükmettiğini açıkladı.

Hawaii eyaletinin avukatları, doğrudan müslümanları hedef aldığından dolayı kararnamenin ABD Anayasası’nın ilk maddesini ihlâl ettiğini, eyaletteki iş ve eğitim kurumlarının yetenekli insanları istihdam etmesini engellediğini ve eyaletin turizm sektörünü etkilediğini söyledi.

Adalet Bakanlığı avukatları ise Trump’ın başkan olarak böyle bir sınırlama koyma yetkisi bulunduğunu ve kararnamenin anayasaya uygun olduğunu iddia etti.

Hawaii’nin yanı sıra Washington ve Marlyand eyaletlerinde de kararname ile ilgili görülen davalarda benzer bir kararın çıkması bekleniyor.

Kararname Ne Diyor?

Trump’ın ocak ayında imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 7 ülkenin vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan kararname, Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart tarafından iptal edilince Trump kararnameyi revize ederek tekrar imzalamıştı.

Yeni kararname, Sudan, Somali, Yemen, Libya, Suriye ve İran olmak üzere ülkenin vatandaşlarına 90 gün boyunca vize verilmemesini, ABD mülteci programlarının 120 günlüğüne askıya alınmasını ve ülkeye kabul edilecek mülteci kotasının 2017 yılı için 110 binden 50 bine düşürülmesini öngörüyor.

Kararname bu gece saat 00.00’da yürürlüğe girecekti.