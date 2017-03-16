Trump’ın Yeni Vize Yasağı da Yargı Engeline Takıldı

»Ana Sayfa»Dünya
16.03.2017 06:36
Trump’ın Yeni Vize Yasağı da Yargı Engeline Takıldı
ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın yeni vize yasağı, gece yarısı yürürlüğe girmesine saatler kala Hawaii’de federal bir yargıç tarafından askıya alındı.

AA’da yer alan habere göre, Hawaii Bölge Yargıcı Derrick K. Watson, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın yeni imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 6 ülkenin vatandaşlarına vize yasağı getiren Başkanlık Kararnamesi’ne ilişkin eyalet tarafından açılan davanın duruşmasında bu kararın ülke çapında askıya alınmasına hükmettiğini açıkladı.

Hawaii eyaletinin avukatları, doğrudan müslümanları hedef aldığından dolayı kararnamenin ABD Anayasası’nın ilk maddesini ihlâl ettiğini, eyaletteki iş ve eğitim kurumlarının yetenekli insanları istihdam etmesini engellediğini ve eyaletin turizm sektörünü etkilediğini söyledi.

Adalet Bakanlığı avukatları ise Trump’ın başkan olarak böyle bir sınırlama koyma yetkisi bulunduğunu ve kararnamenin anayasaya uygun olduğunu iddia etti.

Hawaii’nin yanı sıra Washington ve Marlyand eyaletlerinde de kararname ile ilgili görülen davalarda benzer bir kararın çıkması bekleniyor.

Kararname Ne Diyor?

Trump’ın ocak ayında imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 7 ülkenin vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan kararname, Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart tarafından iptal edilince Trump kararnameyi revize ederek tekrar imzalamıştı.

Yeni kararname, Sudan, Somali, Yemen, Libya, Suriye ve İran olmak üzere ülkenin vatandaşlarına 90 gün boyunca vize verilmemesini, ABD mülteci programlarının 120 günlüğüne askıya alınmasını ve ülkeye kabul edilecek mülteci kotasının 2017 yılı için 110 binden 50 bine düşürülmesini öngörüyor.

Kararname bu gece saat 00.00’da yürürlüğe girecekti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Metrobüste Mendil Satan Çocuk Yolcunun Dizinde Uyuyakaldı!15 Mart 2017 Çarşamba 16:53
  • Fransa’da Seçim Vaadi: Başörtüsü Sokakta Bile Yasak Olacak15 Mart 2017 Çarşamba 16:33
  • Avusturya’da Bir Eğitim Kurumu “Dini Sembolleri” Yasakladı!15 Mart 2017 Çarşamba 15:51
  • CHP, ABD’ye Heyet Gönderiyor!15 Mart 2017 Çarşamba 14:22
  • Kuzey Buz Denizi’nde Çöp Adası Oluşabilir!15 Mart 2017 Çarşamba 14:05
  • Uluslararası Af Örgütü'nden AB'nin Başörtüsü Kararına Tepki15 Mart 2017 Çarşamba 07:57
  • Köln'de 'Sözde Ermeni Soykırım Anıtına' Onay15 Mart 2017 Çarşamba 00:58
  • İngiltere AB’den Ayrılma Sürecini Resmen Başlatıyor14 Mart 2017 Salı 21:48
  • Ukrayna'ya Kimlikle Seyahat Dönemi14 Mart 2017 Salı 19:51
  • Avrupa Adalet Divanı Başörtüsü Yasağını Meşrulaştırdı!14 Mart 2017 Salı 13:42
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim