Trump'ın Yeni Afganistan Stratejisine Tepkiler

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yeni Afganistan stratejisi"ni memnuniyetle karşıladı.

Trump'ın yeni stratejisini duyurmasının ardından, Afganistan Devlet Başkanlığı tarafından yayımlanan ve Gani'nin açıklamalarının yer aldığı basın bildirisinde, "ABD'nin Afganistan'daki yeni stratejisi, barış ve huzur hedeflerine kavuşmamız için yeni imkânlar oluşturacak, bölgedeki ülkelere, yasal olmayan gruplarla mücadelede yol gösterici olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Gani açıklamasında, Amerikan devleti ve halkına, "terörle mücadele konusunda ülkesine verdiği destek" dolayısıyla teşekkür ederek, Trump'ın yeni Afganistan stratejisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Afganistan Başkanlık Sözcü Yardımcısı Nacibullah Azad da yaptığı açıklamada, "Afganistan hükümeti, ABD'nin yeni Afganistan stratejisini memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Trump'ın açıkladığı Afganistan stratejisinin önemli maddelerinin son 7-8 aylık dönemde iki ülkenin ortak çalışmasıyla ortaya çıktığını aktaran Azad, yeni stratejinin yalnızca Afganistan için değil, tüm Güney Asya ülkeleri için memnuniyet verici olduğunu kaydetti

Afganistan İcra Kurulu Başkanlığı Sözcü Yardımcısı Cavit Faysal da Trump'ın yeni Afganistan stratejisinden övgüyle bahsederek, "Bu strateji, Afganistan'ın temel sorunlarının çözümünde bize yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Trump'ın yeni Afganistan stratejisi konusunda açıklamalarda bulunan Afganistan'ın Washington Büyükelçisi Hamdullah Muhib ise "Afganistan, ABD'nin sürekli desteklerine layık olmak için reformlara bağlı kalmaya devam edecektir." diye konuştu.

Öte yandan, Afganistan Taliban'ı tarafından ülke medyasına gönderilen açıklamada, "Trump'ın yeni Afganistan stratejisi, ülkemizin Amerika tarafından işgalinin süreceğini teyit ederek Afganistan'ı ABD için tehdit saymıştır. ABD'nin, ülkemizdeki uzun süreli savaşı sonlandırmaya niyeti yok." ifadelerine yer verildi.

Taliban'ın, ABD'nin Afganistan'daki varlığıyla mücadele etmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, yeni stratejinin Afganistan'ın durumunda bir değişiklik oluşturulmayacağı kaydedildi.

ABD'NİN YENİ AFGANİSTAN STRATEJİSİ

ABD Başkanı Donald Trump dün Virginia'daki Fort Myer askeri üssünde yaptığı konuşmada, ABD'nin Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesinin "öngörülebilir ve kabul edilemez" sonuçlarını önlemek için mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini açıklamıştı.

ABD'nin Afganistan'da sahadaki duruma göre hareket edeceğini aktaran Trump, "Afganlar kendi ulusunu inşa edecek ve kendi geleceğini belirleyecek. Onların başarılı olmasını istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.