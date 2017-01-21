Trump’ın Yemin Töreni Hakkında ABD Basını Ne Dedi?

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın Kongre’deki yemin töreninde yaptığı konuşma ve ilk icraatı ABD basını tarafından eleştirildi.

Washington Post gazetesi, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın yemin töreninin “geleneksel yemin töreni” konuşmalarından farklı olarak “nezaketsiz bir şekilde” seçim mitingi tarzında geçtiğini savundu.

Makalede, bu konuşmanın, Trump’ın kampanya dönemindeki gibi davranmayı sürdüreceği ve sâdece kendi destekçileriyle iletişime geçerek diğer bütün nezaket kurallarını bir tarafa koyacağının göstergesi olduğu yorumu yapıldı.

Donald Trump’ın 200 yıllık yemin töreni hitabı geleneklerini bıraktığı da vurgulanan makalede, “Yeni başkan, yemin törenindeki konuşmasıyla, bunu hâlâ tam anlamayanlara, kendi döneminin çok farklı bir başkanlık dönemi olacağını açıkça gösterdi.” ifadesi kullanıldı.

Trump’ın “aşırı popülist bir dil” kullandığı da öne sürülen yazıda, onun ABD’yi bütün kurumlarıyla mahvolmuş bir ülke olarak tanımlayıp kendisini kurtarıcı diye konumlandırdığı kaydedildi.

“Ümitleri Değil Kuşkuları Arttırdı”

New York Times gazetesinin başyazısında Trump’ın yemin törenindeki konuşmasının ümitleri değil kuşkuları arttırdığı yorumunda bulunuldu.

“Zâten törenden çok yüksek bir beklenti yoktu ancak Trump’ın başkanlık döneminin açılışı hayal kırıklığının ötesindeydi.” ifadesine yer verilen makalede, Trump’ın başkandan çok hâlâ seçim kampanyası yürüten bir aday gibi konuştuğu ancak Beyaz Saray’ın da gücüyle bu söylemlerinin artık daha kaygı verici hâle geldiği belirtildi.

Törene Katılımın Azlığı Öne Çıktı

ABD basınında devir teslim günüyle ilgili öne çıkan başka bir konu da yemin törenine katılan kişi sayısıydı.

Gazeteler tam olarak sayı vermeseler de fotoğraflarla katılımcı sayısını kıyasladı.

New York Times, Trump’ın yemin törenine katılımın Obama’nın yemin törenine göre düşük gerçekleştiğini aktardı.

Hem 2009’daki hem de dünkü törenlerde yemin merasimine 45 dakika kala havadan çekilen fotoğraflara yer veren gazete, uzman yorumlarına göre Trump’ın törenine katılanların Obama’nın 2009’daki yemin töreninde bulunanların ancak üçte biri kadar olduğunu iddia etti.

12 Milyondan Fazla Tweet

Törendeki katılımcı sayısı az olsa da televizyonlar ve sosyal medya yayınlarından ABD’de ve diğer ülkelerde milyonlarca kişi devir teslim törenini takip etti.

Twitter, yemin töreninden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada o ana kadar “#inaguration” etiketi kullanılarak 12 milyondan fazla paylaşımda bulunulduğunu duyurdu.

Açıklamada sâdece saat 12.02’de bir dakika içinde söz konusu etiketle 58 bin paylaşım yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA