Trump’ın Yasağını İptal Eden Mahkeme Kararı Onaylandı

ABD’de federal temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin bazı ülkelerin vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararnamesini iptal eden mahkeme kararını haklı buldu.

ABD’de federal temyiz mahkemesi, Donald Trump yönetiminin nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu yedi ülkenin vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararını iptal eden mahkeme kararını oy birliğiyle onayladı.

AA’da yer alan habere göre, mahkemenin kararında, ABD yönetiminin söz konusu ülkelerin vatandaşlarına acil olarak giriş yasağı uygulanmasının nedenine ilişkin hiçbir delil sunmadığı vurgulandı.

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, federal temyiz mahkemesinin kararını açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mahkemede görüşürüz. Ulusumuzun güvenliği tehlikede.” ifadesini kullanarak kararı Yüksek Mahkeme’ye taşıma sinyali verdi.

Neler Oldu?

Trump; Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarının 3 ay ülkeye alınmamasını öngören “ABD’ye Giren Yabancı Teröristlerden Ulusu Koruma” başlıklı bir kararname yayımlamıştı.

Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart, kararnamenin uygulanmasının ülke genelinde durdurulmasına karar vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 4 Şubat’ta yargıcın kararına binaen yasaklı ülkelerin vatandaşlarına vize vermeye devam edeceğini ve mevcut vizeleri iptal etmeyeceğini duyurmuştu. Bunun ardından ise ABD İç Güvenlik Bakanlığı kararnamenin yürütmesini durdurduğunu açıklamıştı.