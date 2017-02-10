Trump’ın Yasağını İptal Eden Mahkeme Kararı Onaylandı

»Ana Sayfa»Dünya
10.02.2017 11:16
Trump’ın Yasağını İptal Eden Mahkeme Kararı Onaylandı
ABD’de federal temyiz mahkemesi, Trump yönetiminin bazı ülkelerin vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararnamesini iptal eden mahkeme kararını haklı buldu.

ABD’de federal temyiz mahkemesi, Donald Trump yönetiminin nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu yedi ülkenin vatandaşlarına giriş yasağı getiren kararını iptal eden mahkeme kararını oy birliğiyle onayladı.

AA’da yer alan habere göre, mahkemenin kararında, ABD yönetiminin söz konusu ülkelerin vatandaşlarına acil olarak giriş yasağı uygulanmasının nedenine ilişkin hiçbir delil sunmadığı vurgulandı.

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, federal temyiz mahkemesinin kararını açıklamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Mahkemede görüşürüz. Ulusumuzun güvenliği tehlikede.” ifadesini kullanarak kararı Yüksek Mahkeme’ye taşıma sinyali verdi.

Neler Oldu?

Trump; Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarının 3 ay ülkeye alınmamasını öngören “ABD’ye Giren Yabancı Teröristlerden Ulusu Koruma” başlıklı bir kararname yayımlamıştı.

Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart, kararnamenin uygulanmasının ülke genelinde durdurulmasına karar vermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 4 Şubat’ta yargıcın kararına binaen yasaklı ülkelerin vatandaşlarına vize vermeye devam edeceğini ve mevcut vizeleri iptal etmeyeceğini duyurmuştu. Bunun ardından ise ABD İç Güvenlik Bakanlığı kararnamenin yürütmesini durdurduğunu açıklamıştı.

trump_ile_yargi_arasinda_vize_savasi_aa.jpg

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD'li Başörtülü Olimpiyat Oyuncusu Havalimanında Alıkonuldu09 Şubat 2017 Perşembe 21:04
  • Trump'tan Yeni Guantanamo Planı09 Şubat 2017 Perşembe 19:41
  • Fransa'da Flamanville Nükleer Santralinde Patlama09 Şubat 2017 Perşembe 17:35
  • “İnsan Dostuna Sigara İkram Eder mi?”09 Şubat 2017 Perşembe 13:48
  • Eyfel Kulesi, Kurşun Geçirmez Duvarla Çevrelenecek09 Şubat 2017 Perşembe 13:29
  • Rusya: Fırat Kalkanı Operasyonunda Şam'ın Onayı Şart09 Şubat 2017 Perşembe 12:43
  • Mardin’in 2 Mahallesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi09 Şubat 2017 Perşembe 10:57
  • Brezilya'da Eylemci Polisler Meclisi Bastı09 Şubat 2017 Perşembe 09:05
  • Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz09 Şubat 2017 Perşembe 02:56
  • Af Örgütü: Fransız Devleti Sığınmacı Haklarını İhlal Ediyor09 Şubat 2017 Perşembe 00:14
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim