Trump’ın Yasağına Norveç Eski Başbakanı da Takıldı!

Bondevik, önceki gün gittiği ABD’de, pasaportundaki İran damgası sebebiyle Washington Havalimanı’nda pasaport kontrolünde alıkonuldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 İslam ülkesi vatandaşlarına uyguladığı geçici giriş yasağı, Norveç’in eski başbakanlarından Kjell Magne Bondevik’i de mağdur etti. Bondevik, önceki gün gittiği ABD’de, Washington Havalimanı’nda pasaport kontrolünde alıkonuldu.

Diplomatik pasaport taşıyan Hıristiyan Halk Partili Kjell Magne Bondevik bir saat boyunca Amerikan polisi tarafından sorgulandıktan sonra ABD’ye girişine izin verildi. Polisin, pasaportundaki İran damgası nedeniyle Bondevik’i alıkoyduğu açıklandı. Bondevik, Trump’ın da katıldığı kilisede yemekli sabah ayin toplantısına katılmak için ABD’ye gelmişti.

‘BENDEN KORKMALARI İÇİN NEDEN YOKTU’

ABD pasaport kontrolünce durdurulmasının ‘kışkırtıcılık’ olduğunu belirten Bondevik, tepkisini şöyle dile getirdi:

“Sorgulama bir saat sürdü. Bir saat boyunca İran’a niçin gittiğimi, ABD’ye seyahatimin nedenini sorup durdular. ABD’ye defalarca resmi ziyarette bulunmuş eski bir başbakandan korkmaları için bir neden yoktu. Terör korkusunu anlayabiliyorum. Ancak bütün etnik gruplara bu şekilde davranamazsınız. Son on yılda çok şey ileriye gitti. Ancak bu davranış bazı büyük ülkelerin otoriter liderlerce yönetildiğini görmek endişe oluşturuyor.”