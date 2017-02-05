Trump'ın Yargıç Robart’ın Kararını Dinlemeye Niyeti Yok

»Ana Sayfa»Dünya
05.02.2017 09:09
Trump'ın Yargıç Robart’ın Kararını Dinlemeye Niyeti Yok
Trump, 7 ülke vatandaşına uygulanan vize yasağını askıya alan yargıcın verdiği kararın, kanuni yaptırımı ülkenin elinden aldığını ve kısa bir zaman içerisinde o kararın geri alınacağını söyledi. Trump Yargıç Robart'a "Sözde yargıç" diye hitap etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 7 ülke vatandaşına uygulanan vize yasağını askıya alan federal yargıcın verdiği kararın, kanuni yaptırımı ülkenin elinden aldığını ve kısa bir zaman içerisinde o kararın geri alınacağını söyledi. Trump "Sözde yargıç" diye hitap ettiği Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan Federal Yargıç James Robart’a, Twitter hesabı üzerinden eleştirilerde bulundu. Donald Trump, "Kanuni yaptırımı ülkenin elinden alan sözde yargıcın fikri gülünç ve yakında geri alınacak." ifadesini kullandı.

Yine Twitter hesabı üzerinden birçok Ortadoğu ülkesinin vize yasağına katıldığını savunan Trump "Onlar bazı insanların girişine izin verildiğinde bunun ölüm ve yıkım demek olduğunu biliyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Başka bir tweetinde ise Trump, bir ülkenin güvenlik sebebiyle kimin giriş ve çıkışına izin vereceğine karar verememesinin büyük sorun olduğunu savundu.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beyaz Saray’da ABD Adalet Bakanlığının "Mümkün olan en kısa sürede" Başkan Trump’ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirten bir açıklama yapmıştı.

Trump’ın Cuma günü imzaladığı Başkanlık Kararnamesi, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali olmak üzere yedi ülke vatandaşlarına vize verilmesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını vermişti.

Kararname ayrıca Suriye’den mülteci alımını süresiz bir şekilde askıya almıştı.

Trump’ın bu kararı ülke çapına protestolara yol açtı. Yeni başkan bu kararından dolayı içeriden ve dışarıdan pek çok siyasi liderin tepkisi ile karşı karşıya kaldı.

Kaynak: AA

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ukrayna’nın Doğusundaki Siviller Acil Yardıma Muhtaç!04 Şubat 2017 Cumartesi 19:13
  • Karaya Vuran Balinanın Midesinden 30 Plastik Torba Çıktı!04 Şubat 2017 Cumartesi 16:09
  • Polonya, 10 Suriyeli Öksüzü Ülkeye Almayı Reddetti!04 Şubat 2017 Cumartesi 15:06
  • “Taksim’de Camiye İhtiyaç Var”04 Şubat 2017 Cumartesi 14:08
  • Trump'ın Vize Kararına Geçici Durdurma04 Şubat 2017 Cumartesi 13:13
  • Pentagon Yetkilisi, Trump’a Karşı Darbe İhtimalini Dillendirdi!04 Şubat 2017 Cumartesi 11:26
  • Esenyurt’ta Polise Silahlı Saldırı!04 Şubat 2017 Cumartesi 08:05
  • Washington Post: ABD’nin YPG’ye Desteği Sürecek04 Şubat 2017 Cumartesi 02:10
  • Trump’ın Kararından Sonra 100 Bin Vize İptal Edildi!04 Şubat 2017 Cumartesi 00:46
  • 200 Yıldır Fransa İşgali Altındaki Müslüman Toprağı: Mayotte04 Şubat 2017 Cumartesi 00:02
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim