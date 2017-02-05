Trump'ın Yargıç Robart’ın Kararını Dinlemeye Niyeti Yok
ABD Başkanı Donald Trump, 7 ülke vatandaşına uygulanan vize yasağını askıya alan federal yargıcın verdiği kararın, kanuni yaptırımı ülkenin elinden aldığını ve kısa bir zaman içerisinde o kararın geri alınacağını söyledi. Trump "Sözde yargıç" diye hitap ettiği Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan Federal Yargıç James Robart’a, Twitter hesabı üzerinden eleştirilerde bulundu. Donald Trump, "Kanuni yaptırımı ülkenin elinden alan sözde yargıcın fikri gülünç ve yakında geri alınacak." ifadesini kullandı.
Yine Twitter hesabı üzerinden birçok Ortadoğu ülkesinin vize yasağına katıldığını savunan Trump "Onlar bazı insanların girişine izin verildiğinde bunun ölüm ve yıkım demek olduğunu biliyorlar." değerlendirmesini yaptı.
Başka bir tweetinde ise Trump, bir ülkenin güvenlik sebebiyle kimin giriş ve çıkışına izin vereceğine karar verememesinin büyük sorun olduğunu savundu.
Ülkenin kuzeybatısında yer alan Washington eyaletinin Seattle kentinde görev yapan federal yargıç Robart, vize yasağının ABD genelinde geçici olarak durdurulmasına karar vermişti. Bunun üzerine Beyaz Saray’da ABD Adalet Bakanlığının "Mümkün olan en kısa sürede" Başkan Trump’ın kararnamesini tekrar uygulamaya çalışacağını belirten bir açıklama yapmıştı.
Trump’ın Cuma günü imzaladığı Başkanlık Kararnamesi, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali olmak üzere yedi ülke vatandaşlarına vize verilmesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını vermişti.
Kararname ayrıca Suriye’den mülteci alımını süresiz bir şekilde askıya almıştı.
Trump’ın bu kararı ülke çapına protestolara yol açtı. Yeni başkan bu kararından dolayı içeriden ve dışarıdan pek çok siyasi liderin tepkisi ile karşı karşıya kaldı.
Kaynak: AA
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