Trump'ın 'Waterboarding İşkence Yöntemi’ Önerisine NATO'dan İlk Tepki
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın "IŞİD örgütü mensupları üzerinde 'waterboarding' işkence yönteminin işe yarayacağı" açıklamasına ilişkin, ittifakın uluslararası kanunlara göre hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.
NATO'nun 29. üyesi olmak için davet edilen Karadağ'ın Başkanı Dusko Markovic, ittifakın Brüksel'deki ana karargahını ziyaret ederek, Genel Sekreter Stoltenberg ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Markovic, Trump yönetiminin göreve gelmesi ile Karadağ'ın üyeliğinin ABD tarafından onaylanması konusunda herhangi bir endişe taşımadıklarını ifade ederek, "İmza konusundaki gerginlik buna karşı olanlar tarafından alevlendiriliyor ancak bunun yakın zamanda kesinlikle gerçekleşeceğinden eminiz." dedi.
"NATO ULUSLARARASI KANUNLARA UYMAYI SÜRDÜRECEK"
NATO Genel Sekreteri, ABD Başkanı Trump'ın "IŞİD örgütü mensupları üzerinde 'waterboarding' işkence yönteminin işe yarayacağı" yönündeki sözlerinin hatırlatılıp, "Bunun NATO değerleriyle uyumlu olup olmadığı veya sorgulama tekniklerine müttefiklerin kendisinin mi karar verdiğine" ilişkin soru üzerine şunları söyledi:
"Tüm NATO operasyonları uluslararası kanunlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu durum, uzun yıllardır yaptığımız askeri operasyonda böyleydi. Bu (uluslararası kanunlara uyum), NATO'nun politikası ve NATO'nun politikası olarak da kalmayı sürdürecek."
ABD Başkanı Trump, mahkumlarda boğulma hissi uyandıran "waterboarding" işkence yöntemi ile ilgili bir soruya verdiği cevapta, IŞİD mensupları üzerinde bu yöntemin "işe yarayacağını" belirterek, "Ateşe ateşle karşılık vermeliyiz." demişti.
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Mahalleye Dadanan Haşeratlar
- Referanduma Giderken, Gerilimi Düşürmek Gerekmez mi?
- Rusya'dan ABD'ye 'Güvenli Bölge' Cevabı
- Seçimlere Katılma Yeterliliğine Sahip 9 Parti Var
- Yazar Hayati Sedef'in Gözaltı Süresi 5 Gün Daha Uzatıldı
- Trump'ın 'Waterboarding İşkence Yöntemi’ Önerisine NATO'dan İlk Tepki
- Havalimanları Raylı Sistemle Şehir Merkezlerine Bağlanacak
- Trump Karşıtı Gösteriler Devam Ediyor: 6 Gazeteci Gözaltında
- Trump: Suriye'de Kesinlikle Güvenli Bölgeler Oluşturacağım
- Hastanın Durumunun Acil Olup Olmadığına Aile Hekimi Karar Verecek
- Astana Görüşmeleri Üzerine Notlar
- İHH Irak Kürdistanı’na 22 Tır Yardım Gönderdi
- Trump: Suriye'de Kesinlikle Güvenli Bölgeler Oluşturacağım
- Hastanın Durumunun Acil Olup Olmadığına Aile Hekimi Karar Verecek
- “Hayırcı” Korosuna Katılan PKK’nın “Diktatör” Eleştirisi Güldürüyor
- Ahmet Taşgetiren Yazdı: Tayyip Bey, Ben ve Ötekiler
- Şam’ın Fethi Cephesi’nin Direniş ve Astana Toplantısı Üzerine Açıklaması
- 25 Ocak İntifadası’nın Yıldönümünde Mısır Hala Esaretin Pençesinde!
- Raid Salah: Trump’ın Gelişi İşgali Hızlandırdı
- Fransa “3 PKK’lı Kadına Suikast” Dosyasını Neden Kapattı
- ‘Ahlâk’sız ‘Dindarlık’ Olur mu?
- “ABD, Suriye’deki En Büyük Askerî Üssünü Kuruyor”
- Yasin Börü Davası: Eksiklerin Giderilmesi Kararlaştırıldı
- Suudi Arabistan Büyükelçiliği BBC Arapça'nın Haberini Yalanladı!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim