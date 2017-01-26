Trump'ın 'Waterboarding İşkence Yöntemi’ Önerisine NATO'dan İlk Tepki

»Ana Sayfa»Dünya
26.01.2017 15:40
Trump'ın 'Waterboarding İşkence Yöntemi’ Önerisine NATO'dan İlk Tepki
NATO Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Trump'ın "IŞİD örgütü mensupları üzerinde 'waterboarding' işkence yönteminin işe yarayacağı" açıklamasını değerlendirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın "IŞİD örgütü mensupları üzerinde 'waterboarding' işkence yönteminin işe yarayacağı" açıklamasına ilişkin, ittifakın uluslararası kanunlara göre hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.

NATO'nun 29. üyesi olmak için davet edilen Karadağ'ın Başkanı Dusko Markovic, ittifakın Brüksel'deki ana karargahını ziyaret ederek, Genel Sekreter Stoltenberg ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Markovic, Trump yönetiminin göreve gelmesi ile Karadağ'ın üyeliğinin ABD tarafından onaylanması konusunda herhangi bir endişe taşımadıklarını ifade ederek, "İmza konusundaki gerginlik buna karşı olanlar tarafından alevlendiriliyor ancak bunun yakın zamanda kesinlikle gerçekleşeceğinden eminiz." dedi.

"NATO ULUSLARARASI KANUNLARA UYMAYI SÜRDÜRECEK"

NATO Genel Sekreteri, ABD Başkanı Trump'ın "IŞİD örgütü mensupları üzerinde 'waterboarding' işkence yönteminin işe yarayacağı" yönündeki sözlerinin hatırlatılıp, "Bunun NATO değerleriyle uyumlu olup olmadığı veya sorgulama tekniklerine müttefiklerin kendisinin mi karar verdiğine" ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Tüm NATO operasyonları uluslararası kanunlar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu durum, uzun yıllardır yaptığımız askeri operasyonda böyleydi. Bu (uluslararası kanunlara uyum), NATO'nun politikası ve NATO'nun politikası olarak da kalmayı sürdürecek."

ABD Başkanı Trump, mahkumlarda boğulma hissi uyandıran "waterboarding" işkence yöntemi ile ilgili bir soruya verdiği cevapta, IŞİD mensupları üzerinde bu yöntemin "işe yarayacağını" belirterek, "Ateşe ateşle karşılık vermeliyiz." demişti.

 

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