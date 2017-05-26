Trump’ın Vize Yasağına Temyiz Mahkemesinden Ret

ABD’nin Virginia eyaletindeki Temyiz Mahkemesi 4. Dairesi, ABD Adalet Bakanlığı’nca yapılan, nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 6 ülkenin vatandaşlarına yönelik vize ve ülkeye giriş yasağını askıya alan karara ilişkin temyiz başvurusunu reddettiğini açıkladı.

AA’da yer alan habere göre, Başyargıç Roger L. Gregory, konuya ilişkin açıklamasında, Donald Trump’ın öngördüğü yasağın ülkedeki belli bir dini grubu hedef aldığını vurguladı.

Adalet Bakanlığı İtiraz Edecek

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ise karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Sessions yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Adalet Bakanlığı, bu ülkenin vatandaşlarını tehlikelerden korumak için bütün gücünü kullanacaktır. Yüksek Mahkeme’den bu kararı gözden geçirmesini isteyeceğiz.” ifadelerini kullandı.