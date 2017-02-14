Trump’ın Vize Yasağı Virginia Eyaletinde İptal Edildi
ABD’nin Virginia eyaletinden federal bir yargıç, Donald Trump’ın çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 7 ülkenin vatandaşlarına uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağının ABD Anayasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle Virginia’da uygulanmamasına karar verdi.
AA’da yer alan habere göre, Virginia’nın Doğu Bölge Mahkemesi yargıçlarından Leonie Brinkema’nın verdiği kararda, vize yasağının ABD Anayasası’nın birinci ve beşinci maddelerine aykırı olduğu, Virginia halkı ve kurumlarına “onarımı mümkün olmayan zararlar” verdiği vurgulandı.
Yargıç kararında, “Yürütmenin anayasal olmayan faaliyetlerini engellemek kamu yararınadır.” ifadesine yer verdi.
“Müslüman Üniversite Öğrencilerinden Bazıları Kayıtlarını Sildirdi”
Kararı “tarihî” olarak niteleyen Virginia’nın Demokrat Başsavcısı Mark Herring ise Trump’ın uygulamasının müslümanlara karşı “ayrımcılık” olduğunu belirtti.
Müslüman ülkelerden bazı öğrencilerin Virginia’daki üniversitelerinden kayıtlarını sildirdiği bilgisini paylaşan Herring, eyalet yükseköğretim kurumlarının eğitim ücretlerinden 20 milyon dolara yakın zarar ettiğini bildirdi.
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