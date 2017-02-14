Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn İstifa Etti!

»Ana Sayfa»Dünya
14.02.2017 12:11
Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn İstifa Etti!
Michael Flynn, bu göreve gelmeden önce Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinde "Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını" konuştuğu yönündeki iddialar üzerine görevinden istifa etti.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile Aralık ayında yaptığı telefon görüşmesinde "Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını" konuştuğu öne sürülen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, görevinden istifa etti. 

Flynn, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Rus Büyükelçi ile yaptığım telefon görüşmesi hakkında farkında olmayarak seçilmiş Başkan Yardımcısı'nı ve diğerlerini eksik bilgilendirdim. Başkan ve Başkan Yardımcısı'ndan özür diledim ve özrümü kabul ettiler. İstifamı veriyorum; bu kadar onurlu bir konumda ülkeme ve Amerikan halkına hizmet etmekten onur duydum. Başkan Donald J. Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ve onların topladığı diğer muhteşem ekiple bu yönetim ABD tarihinde en büyük yönetim olarak anılacaktır."

Trump'ın başkanlık görevini Barack Obama'dan devralmasından önce Flynn'in Rus Büyükelçi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları konuştuğu iddia edilmişti. Flynn bu iddiaları reddetmiş ve Kislyak ile taziye görüşmesi yaptığını öne sürmüştü. Flynn'in ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i de bu yönde bilgilendirdiği belirtilmişti. Bunun üzerine Pence, Flynn'i savunmak üzere geçen ay emekli generalin Rus Büyükelçi ile asla yaptırımları konuşmadığını söylemişti ancak geçen hafta sonu ABD'nin önde gelen medya kuruluşları tarafından Flynn'in yaptırımları konuşmuş olabileceği iddiası ortaya atılmıştı.

Bu durum üzerine Flynn'in Pence'ten özür dilediği Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer tarafından doğrulanmış, Trump'ın emekli generalin durumunu değerlendirdiği belirtilmişti.

Flynn ile Kislyak arasındaki görüşmeye dair Moskova'dan da açıklama gelmiş, Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn arasındaki görüşmede yaptırımların kaldırılması konusunun gündeme gelmediğini söylemişti.

Flynn'in yerine geçici atama

Flynn'in istifasının ardından Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine geçici olarak emekli Korgeneral Keith Kellogg'u atadı.

Kellogg, Trump'ın Savunma Bakanlığı geçiş ekibinin başkanlığını ve seçim kampanyası sürecinde de dış politika danışmanlığını yürütmüştü.

Türkiye Flynn'i '15 Temmuz' yorumu ile tanıdı

Flynn'in adı, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimine verdiği destekle gündeme gelmişti. Darbe girişiminin yaşandığı saatlerde Amerika’da konuşan Flynn, Erdoğan yönetiminin Türkiye'yi İslamcılığa kaydırdığını söyleyip, 'laik' olarak nitelendirdiği darbecileri destekleyen ifadeler kullanmıştı.

Flynn, darbe girişiminin ardından ise, Kasım ayında, The Hill gazetesine yazdığı makalede, "Müttefikimiz Türkiye krizde ve desteğimize ihtiyacı var" demişti.

Flynn, makalesinde, “Gülen'in başında bulunduğu küresel çaplı ağ, uyku hâlindeki tehlikeli bir terör şebekesinin tüm özelliklerine sahip... Radikal İslâm güçleri, ideolojilerini Gülen gibi insanları aldatan radikal din adamlarından alıyor. Gülen'e sığınacak bir liman vermemeliyiz. Bu krizde gerçek dostlarımızın kim olduğunu hatırlamamız şart” diyerek Gülen’in Türkiye’ye iadesinden yana olduğunu ortaya koymuştu.

Kaynak: AA, Al Jazeera

 

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