Trump'ın Üç Eski Danışmanı Yargı Önüne Çıkıyor

Büyük jüri, Rusya soruşturmasına atanan özel savcı Robert Mueller’ın yönelttiği suçlamaları Cuma günü onaylamıştı. Wall Street Journal gazetesine göre Manafort’a yöneltilen suçlamalar arasında Rusya’yla olası işbirliğinin yanı sıra vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamaları da bulunuyor.

İkilinin bugün mahkeme önüne çıkarak Mueller'in ekibinin getirdiği 12 suçlamanın yüzlerine okunması bekleniyor.

2016 yılında Haziran ve Ağustos ayları arasında Trump kampanyasının başkanlığını yapan Paul Manafort’un Ukrayna ve Rusya’da lobicilik faaliyetleri yürüttüğü biliniyor. 68 yaşındaki Paul Manafort’un Ukrayna’daki Rusya yanlısı bir siyasi partiden milyonlarca dolarlık yasadışı ödeme almış olabileceği bildiriliyor. Manafort’un uzun yıllardır iş ortağı olan Rick Gates’in çok sayıda Rus ve Ukraynalı üst düzey yetkiliyle bağı olduğu sanılıyor.

Bu arada mahkeme kayıtlarına göre, Trump'ın eski dış politika danışmanı George Papadopoulos 5 Ekim'de, "üst düzey Rus hükümet yetkilileriyle yakın bağlantıları olduğu anladığı" kişilerle temasları hakkında Ocak ayında Mueller için çalışan federal yetkililere yalan söylediğini kabul etti. Papadopoulos'un bu temaslarında, Hillary Clinton'a yönelik "kirli bilgiler" hakkında görüştüğü ancak yetkililere bu konuda yalan beyanda bulunduğu belirtiliyor. Kayıtlarda, geçen yaz Washington Dulles Havalimanı'nda tutuklanan Papadopoulos'un o tarihten bu yana yetkililerle işbirliği yaptığı da kaydediliyor.

Trump, Papadopoulos hakkında henüz bir açıklama yapmadı ama Mart 2016'da onu "enerji ve petrol danışmanı, mükemmel biri" olarak tanımlamıştı. Başkan Trump, Manafort hakkındaki iddianameyle ilgiliyse Twitter üzerinden yorumlarda bulundu. Trump, iddianamenin 2016 seçim kampanyasıyla ilgisi olmadığını ve yetkililerin Hillary Clinton üzerine odaklanması gerektiğini savundu.

Mueller'in Manafort, Gates ve Papadopoulos'u hedef alması, Trump'ın başkanlığının ilk yılına gölge düşüren Rusya soruşturmasında önemli bir dönemeci oluşturuyor

Robert Mueller’ın soruşturmasının yanı sıra Kongre bünyesinde yürütülen bağımsız soruşturmalar da Trump’ın seçim kampanyasıyla Rusya arasında işbirliği yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Başkan Trump, dün Twitter üzerinden paylaştığı bir dizi mesajda kampanya ekibinin Rusya’yla işbirliği yapmadığını ısrarla vurguladı ve asıl suçlu olan tarafın, eski rakibi Hillary Clinton ve Demokrat Parti olduğunu yineledi.

Trump ayrıca Rusya soruşturmasının, Cumhuriyetçi Parti’nin vergi reformu çalışmalarına odaklanan dikkatleri dağıtmayı amaçladığını iddia etti.

Başkan Trump’ın avukatlarından Ty Cobb, Trump’ın Twitter’daki sözlerinin Robert Mueller’ın yürüttüğü soruşturmayla ilgili gelişmelere bağlı olmadığını kaydetti.

Trump’ın üst düzey danışmanlarından Kellyanne Conway ise Manafort raporunun ortaya çıkmasından hemen önce yaptığı açıklamada, Mueller’ın yönelttiği herhangi bir suçlamanın Trump ve da Trump’ın kampanya ekibinin de suçlanacağı anlamına gelmeyeceğini kaydetti. Conway, Fox Televizyonu’na yaptığı açıklamada, “Bugün Mueller soruşturmasıyla ilgili ne olursa olsun, sonucun seçim kampanyasıyla ilgisi olup olmadığını bile bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Robert Mueller, Paul Manafort’un yanısıra Başkan Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in yürüttüğü faaliyetleri de mercek altına alıyor. Flynn, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve diğer üst düzey yetkililere, Rusya’nın Washington büyükelçisiyle yaptığı görüşmeler hakkında yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle, göreve gelmesinin üzerinden bir ay geçmeden Başkan Trump tarafından görevden alınmıştı.

Kaynak: Voanews