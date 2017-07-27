Trump'ın Sözleri Laikleri Şoka Uğrattı

Donald Trump'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar yeni bir tartışma başlattı. ABD'nin devlet başkanı kimilerine göre "bir devlet adamından çok bir dini vaiz gibi" konuştu.

Attığı bir Tweet'te yaptığı konuşmanın görüntülerini paylaşan Trump şu ifadeleri kullandı:

"Ve nihai olarak, toplumumuzun temellerinde hükümet/yönetim ve bürokrasi değil, aile ve iman olduğuna inanıyoruz. Seçim kampanyasında söylediğim bir şeyi bu gece tekrar söylemek istiyorum. Amerika'da biz devlete tapmıyoruz, Allah'a tapıyoruz."

Donald Trump'ın dini değerleri öne çıkarması bazı kesimler, özellikle Liberaller tarafından tepkiyle karşılandı.

Özellikle sosyal medyada kullanıcılar tepkilerini "ABD dini bir devlet olmamalı" şeklinde ifade ettiler.

Kaynak: Mepa News