Trump’ın Seyahat Yasağı Yürürlüğe Girdi

Amerika’da Anayasa Mahkemesi’nin Başkan Donald Trump’ın seyahat yasağını kısmen yürürlüğe koymasından birkaç gün sonra söz konusu 6 ülkeden vize başvurularının nasıl değerlendirileceği netlik kazanıyor.

Anayasa Mahkemesi ülkeye giriş yapmak için başvuranların Amerika’da ne yakınlıkta bir aile ilişkisi içinde olması gerektiği konusunda tam bir tanımlamada bulunmamıştı.

Associated Press ve Reuters haber ajanslarının incelediği ancak henüz resmen açıklanmayan Dışişleri Bakanlığı belgelerinde, konsolosluk yetkililerinin İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen’de vize başvurusu yapacaklara nasıl davranmaları gerektiği anlatılıyor.

Buna göre, kabul edilebilir yakın aile ilişkisi kapsamına, anne-baba, çocuk, yetişkin kız ve erkek evlatlar, damat, gelin ya da Amerika’da bulunan kardeş giriyor.

Yeni kurallar bu akşam Washington saatiyle 20’de yürürlüğe girecek. Bu, Türkiye saatiyle yarın sabaha karşı 3 anlamına geliyor.

Büyükbaba, babaanne, anneanne, kuzen, amca, yeğen, teyze, bacanak, görümce, nişanlı ya da daha farklı aile bağları, Amerika’ya gidebilmek için yeterli olmayacak.

Kabul edilebilir iş ilişkisiyse resmi ve belgeli olmak zorunda.

Mültecilik konusunda uzman bazı Amerikalı avukatlar yasaktan etkilenen 6 ülkedeki birçok kişinin hala belirsizliklerle kaşı karşıya olduklarını söylüyor. Bir dizi avukat yardım için uluslararası havaalanlarına gitmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Amerikan’ın Sesi