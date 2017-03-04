Trump’ın Rus Desteğiyle Seçildiği Tartışmalarına NATO da Dahil Oldu!

»Ana Sayfa»Dünya
04.03.2017 11:51
Trump’ın Rus Desteğiyle Seçildiği Tartışmalarına NATO da Dahil Oldu!
Rusya'nın ABD seçimlerine karışması iddialarına dair açıklamalarda bulunan NATO, bu durumun savaş nedeni olabileceğini kaydetti.

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutan Yardımcısı General Bradshaw 'Rusya'nın söz konusu eylemlerinin" askeri adımlar atılmasına neden olacağını ifade etti.

'DEZENFORMASYON DA SALDIRI OLARAK ALGILANABİLİR'

Rus haber kuruluşlarını dezenformasyon üretmekle suçlayan Bradshaw, bunun NATO'nun 'saldırı tanımına' girebileceğini ifade etti.

NATO Antlaşması'nın 5. maddesine göre 'Bir veya daha fazla üyeye yapılan saldırı, tüm üyelere saldırı olarak kabul edilir.' Son yıllarda saldırı tanımına 'siber saldırı' ve 'hackleme' de dahil edildi.

'NATO'NUN 5. MADDESİ DEVREYE GİREBİLİR'

The Times'a konuşan İngiliz komutan, şunları söyledi: "Bu, siyasi bir karardır. Ancak konvansyonel yollardan farklı bir saldırının, açık bir saldırının 5. maddenin devreye girmesini tetikleyeceği bir gerçek." Bradshaw'un açıklamaları, ABD'de Demokratların ve bazı Cumhuriyetçi siyasetçilerin Başkan Donald Trump yönetimini Rusya ile ilişkilendirme çabalarında ısrar ettikleri bir zamanda geldi.

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