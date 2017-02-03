Trump'ın Muhtemel AB Elçisi Brüksel'de İstenmiyor

»Ana Sayfa»Dünya
03.02.2017 15:53
Trump'ın Muhtemel AB Elçisi Brüksel'de İstenmiyor
AP liderleri, ABD Başkanı Trump'ın AB elçisi olacağı belirtilen işadamı Ted Malloch'un "AB'yi yıkacağı" yönündeki ifadelerinden dolayı, akredite edilmemesini istedi.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) büyük grupların liderleri, AB Konseyi ve AB Komisyonu başkanlarına mektup göndererek, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB elçisi adayı Ted Malloch'a "kötü niyetli tavrından dolayı" akreditasyon verilmemesini istedi.

AP'deki en büyük siyasi gruba sahip Avrupa Halk Partisi (Hristiyan Demokratlar - EPP) Başkanı Manfred Weber ile Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Başkanı Guy Verhofstadt, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'e ortak bir mektup gönderdi.

Trump'ın AB elçisi adayı olduğu belirtilen Ted Malloch'un son haftalarda "AB'yi karalayan" açıklamalar yapığı kaydedilen mektupta, "Bu açıklamalarda, müstakbel aday 'Sovyetler Birliği'ni yıktığı gibi AB'yi ehlileştirmek' amacını, AB'nin yıkılmasını açıkça desteklediğini ve aylar içinde ortak para birimimizin ortadan kalkması üzerine açıkça bahse girdiğini ifade etti." ifadesi yer aldı.

"Şok edici derecedeki kötü niyetini ortaya koydu" 

Bu ifadelerin, Malloch'un AB'yi tanımlayan değerler konusundaki "şok edici derecedeki kötü niyetini" ortaya koyduğu belirtilerek, resmen elçi olarak atanması durumunda, bu tür açıklamaların transatlantik ilişkilere ciddi ölçüde zarar verme potansiyeli bulunduğu savunuldu.

Mektubun sonunda, "Amaçlarını AB'yi akamete uğratmak ve yok etmek olarak görenlerin, resmi temsilci olarak AB'ye akredite edilmemesi gerektiğine kuvvetle inanıyoruz. AP'deki siyasi gruplarımız adına, ABD'nin AB Büyükelçisi olarak önerilmesi durumunda Malloch'un güven mektubunu kabul etmemenizi rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

AA

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